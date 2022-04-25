Депутат Государственной думы РФ от Волгоградской области Андрей Гимбатов утром 25 апреля сообщил о возбуждении уголовного дела по факту демонстрации на выставке современного искусства «Арт Москва» пародии на всемирно известную скульптуру «Родина-мать зовет!».

— Возбуждено уголовное дело по факту оскорбления святого символа «Родины-мать», — написал в своем телеграм-канале политик. — Такие мерзости больше не пройдут. Желающие подгадить в душу народу нашей Родины теперь смогут это делать, только сбежав, как семья Пугачевой и прочие варламовы. Но и их справедливое возмездие не минует, запомните эти слова.

Инсталляция-пародия наделала много шума и вызвала шквал негативных откликов среди россиян. Свою позицию обозначили в музее-заповеднике «Сталинградская битва». Ветеранское сообщество Волгограда также не осталось в стороне.





Гимбатов просил следователей проверить действия организаторов выставки «Арт Москва» на наличие состава преступления по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично. После депутат нижней палаты российского парламента отправил еще один запрос — по поводу карикатуры на плакат времен Великой Отечественной войны.

ИА «Высота 102» также направило официальный запрос в СК России с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило. Дозвонитьсмя до PR-директора компании «Экспо-Парк выставочные проекты», предоставившей площади под размещение одиозной работы, Юлии Разговоровой по-прежнему не удалось.

Произведение скандального художника Олега Кулика, известного также как человек-собака, уже осудили видные российские деятели. Творение художника после разгоревшегося скандала оперативно убрали из Гостиного двора в Москве.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me