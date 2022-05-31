Новыми депутатами Волгоградской облдумы могут стать три дамы

- по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3 – Лариса Гордиенко;
- по Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5 – Татьяна Распутина;
- по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13 – Наталия Барышникова.
Политика 31.05.2022 15:37
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31.05.2022 15:37
В Волгоградской области «Единая Россия» сегодня, 31 мая подвела итоги предварительного голосования в предверии выборов, которые должны пройти осенью в регионе. Как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении, результаты озвучили на расширенном заседании президиума регионального политсовета, где были обнародованы итоги электронного предварительного голосования, завершившегося 29 мая.
Напомним, в Волгоградской области в рамках избирательной кампании 2022 в муниципальных образованиях выберут 278 депутатов, 43 глав муниципалитетов, а также - 3 депутатов Волгоградской областной думы и 1 депутата Волгоградской городской думы.
Для участия во внутрипартийном предварительном голосовании в Волгоградской области зарегистрировались 524 кандидата. В качестве выборщиков в предварительном голосовании приняли участие тысячи избирателей.
По итогам электронного голосования наибольшее количество голосов и поддержку избирателей получили кандидаты в депутаты:
- на дополнительных выборах депутата Волгоградской городской Думы VI созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 13 – Михаил Харитонин;
- на дополнительных выборах Волгоградской областной думы:
Напомним, Лариса Гордиенко возглавляет контрольно-счетный орган городского округа Михайловка, ранее она работала заместителем мэра Михайловки.
Татьяна Распутина является главой Светлоярского района, а Наталия Барышникова – директором гимназии №12 Краснооктябрьского района.
– В предварительном голосовании приняли участие более 15 тысяч избирателей. Я считаю, что это очень хороший показатель, поскольку в этом году в регионе нет крупной избирательной кампании. Тем не менее, люди проявили заинтересованность. Это говорит о неравнодушии. Подчеркну, что результаты ПГ у нас не вызывают сомнения – процедура прозрачна и открыта. «Единая Россия» - единственная партия, которая не сама выбирает кандидатов, которые пойдут на выборы, а предоставляет эту возможность избирателям. Своим правом мог воспользоваться каждый желающий избиратель, зарегистрированный на округе, – рассказал секретарь Волгоградского реготделения «Единой России», сенатор РФ Сергей Горняков.
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