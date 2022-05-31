Новыми депутатами Волгоградской облдумы могут стать три дамы

– В предварительном голосовании приняли участие более 15 тысяч избирателей. Я считаю, что это очень хороший показатель, поскольку в этом году в регионе нет крупной избирательной кампании. Тем не менее, люди проявили заинтересованность. Это говорит о неравнодушии. Подчеркну, что результаты ПГ у нас не вызывают сомнения – процедура прозрачна и открыта. «Единая Россия» - единственная партия, которая не сама выбирает кандидатов, которые пойдут на выборы, а предоставляет эту возможность избирателям. Своим правом мог воспользоваться каждый желающий избиратель, зарегистрированный на округе, – рассказал секретарь Волгоградского реготделения «Единой России», сенатор РФ Сергей Горняков.