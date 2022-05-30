В Волгограде осудят лжеполицейских за гоп-стоп в гаражном кооперативе

Расследования 30.05.2022 15:15
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30.05.2022 15:15
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей региона. В зависимости от роли каждого они обвиняются в разбое и в незаконном приобретении и хранении оружия, рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По версии следствия, обвиняемые в июне 2019 года приехали в гаражный кооператив на территории Советского района Волгограда. Подойдя к одному из владельцев гаража, они представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали от мужчины передачи денежных средств якобы за не привлечение его к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Мужчина ответил отказом, после чего фигуранты уголовного дела начали избивать его. Затем злоумышленники завладели его автомобилем «Ford Focus» и мотоциклом Yamaha общей стоимостью более 500 тысяч рублей.
В дальнейшем в ходе проведения оперативных мероприятий по месту жительства одного из фигурантов уголовного дела был обнаружен и изъят самозарядный пистолет с патронами.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Вину в содеянном мужчины не признали.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения в Советский суд Волгограда.
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