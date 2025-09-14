В Волгоградской области четверо детей на питбайках попали в ДТП





Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП с участием питбайков за одни сутки. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, одно из таких происшествий случилось в Советском районе Волгограда на территории СНТ «Ивушка». В результате столкновения Renault Duster и питбайка Мотоленд под управлением 15-летнего водителя травмы получил подросток. В отношении родителей несовершеннолетнего водителя, допустивших его к управлению, будут приняты меры в соответствии с законодательством, заявили в главке.

В станице Клетская 12-летний водитель мотоцикла Рейсер не справился с управлением, в результате его 15-летний пассажир доставлен в больницу.



А в Новоаннинском районе 16-летний водитель мопеда Рейсер столкнулся с ВАЗ-2109. Подросток также был госпитализирован.





