Беременная волгоградка заявила на видео о нападении на нее иностранца











Жительница Михайловки Волгоградской области рассказала о вопиющем случае, который произошел 2 сентября. По словам беременной женщины, на своем автомобиле, который они с мужем приобрели накануне, она прибыла на улицу Элеваторская, 36 со знакомым, попросившим его подвезти.

- На стоянке находился этот иностранный человек. Начался словесный конфликт – ему не понравилось, как я вожу машину. После этого он кинулся драться. Я беременная, закрывалась как могла, мне потом пришлось обращаться в травмпункт, - говорит жительница Михайловки.



Кроме того, по ее словам, иностранец разбил ее телефон, на который она снимала конфликт, а также вырвал ручку двери на автомобиле и повредил его кузов.

Но и на этом, как утверждает женщина, ничего не закончилось.



- После конфликта были угрозы в мой адрес, названивали также мужу, что найдут и поломают. К нему на работу приезжали человек семь и пытались доказать мою виновность, - заявила жительница Михайловки.



О произошедшем проинформировал ТГ «Северный человек». Члены организации оказывают пострадавшей в том числе юридическую помощь.



Женщина уже обратилась с заявлением в полицию. В ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102» в ГУ МВД пояснили, что заявление жительницы Михайловки зарегистрировано, по данному факту проводится проверка.





