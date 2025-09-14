Явка избирателей в Волгоградской области к полудню превысила 25%





Данные о явке избирателей в последний день голосования обновили в облизбиркоме. По данным ИКВО, на 12 часов 14 сентября она составила 25,03%.

В областной избирательной комиссии назвали и самые активные территории, где проголосовали уже больше половины жителей. Так, на выборах депутатов Совета Краснянского сельского поселения Кумылженского района явка составила 51,66%. А в Наголенском сельском поселении Котельниковского района проголосовали уже 50,67% избирателей.



Напомним, на 10 часов утра 14 сентября участие в выборах приняли 25% избирателей. В Волгоградской области второй день выбирают глав поселений и местных депутатов в 52 органах местного самоуправления.



Фото Избиркома Волгоградской области t.me

