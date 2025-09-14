Общество

Явка избирателей в Волгоградской области к полудню превысила 25%

14.09.2025 12:50
14.09.2025 12:50


Данные о явке избирателей в последний день голосования обновили в облизбиркоме. По данным ИКВО, на 12 часов 14 сентября она составила 25,03%.

В областной избирательной комиссии назвали и самые активные территории, где проголосовали уже больше половины жителей. Так,  на выборах депутатов Совета Краснянского сельского поселения Кумылженского района явка составила  51,66%. А в Наголенском сельском поселении Котельниковского района проголосовали уже 50,67% избирателей.

Напомним, на 10 часов утра 14 сентября участие в выборах приняли 25% избирателей. В Волгоградской области  второй день выбирают глав поселений и местных депутатов в 52 органах местного самоуправления.

Фото Избиркома Волгоградской области t.me

14:26
От такого урожая не откажется никто. Какие грибы называют мечтой любого волгоградцаСмотреть фотографии
14:14
Под Волгоградом собака нашла наркотики в маршруткеСмотреть фотографии
13:49
В Волжском на даче в пожаре погиб 65-летний пенсионерСмотреть фотографии
12:50
Явка избирателей в Волгоградской области к полудню превысила 25%Смотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области четверо детей на питбайках попали в ДТПСмотреть фотографии
11:04
Беременная волгоградка заявила на видео о нападении на нее иностранцаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
20% избирателей проголосовали на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде Лада снесла пешехода на переходеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
873 многодетные семьи волгоградцев получили по 300 тысячСмотреть фотографии
10:11
65 волгоградцев переплыли Волгу при +19Смотреть фотографии
08:56
Росстат: в Волгоградской области сокращается дефицит кадровСмотреть фотографии
07:57
Утренние заморозки задержатся в Волгоградской области до 16 сентябряСмотреть фотографии
07:25
Конфискованная в ЛНР мартышка Маруся умерла в волгоградском зооцентреСмотреть фотографии
06:42
Три расселенных дома сгорели на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
06:15
«Ротор» 14 сентября на «Волгоград Арене» сыграет с «КАМАЗом»Смотреть фотографии
21:25
В Волгоградской области в первый день местных выборов явка составила 17,87%Смотреть фотографии
20:22
В Волгограде спасатели тушат заброшенную двухэтажку на ул. СаушинскойСмотреть фотографииCмотреть видео
19:22
В Урюпинске показом мод отпраздновали 407-летие городаСмотреть фотографии
18:29
«Мне чудом повезло выжить»: путешественница из Бреста рассказала о походе перед гибелью волгоградских байдарочников в Белом мореСмотреть фотографииCмотреть видео
17:21
Помощников депутатов Волжской гордумы лишили зарплатыСмотреть фотографии
16:22
В Волгоградской области промежуточная явка на выборах превысила 11,8%Смотреть фотографии
15:09
В Волгограде из-за окурка сгорел заживо 46-летний мужчинаСмотреть фотографии
13:54
Под Волгоградом увековечили память замученных в концлагере красноармейцевСмотреть фотографии
12:59
В Волжском «Нива» отправила в кювет иномаркуСмотреть фотографии
11:59
Коронарные дыры на Солнце 14 и 15 сентября «прокачают» магнитное поле ЗемлиСмотреть фотографии
11:06
Трамвай, прощай? В Волжском с 2026 года внедрят новую схему работы общественного транспортаСмотреть фотографии
10:41
23-летний Вадим Лесников из Петров Вала погиб на СВОСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области рабочая неделя начнётся с похолодания до +1 градусаСмотреть фотографии
09:11
В Городище полиция остановила «ГАЗель» без тормозов, набитую мигрантамиСмотреть фотографии
08:35
В Волгоградской области на территории 19 районов открылись избирательные участкиСмотреть фотографии
 