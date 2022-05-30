Экономика 30.05.2022 13:50 Реклама
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30.05.2022 13:50 Реклама
После снижении ключевой ставки банк «Открытие» одним из первых на рынке снижает ставки по всем видам кредитов для малого и среднего бизнеса. С 30 мая по невозобновляемой кредитной линии и единоразовым кредитам минимальная ставка составит 12,5%, по возобновляемой кредитной линии и овердрафту – 13%.
Наряду с пониженной ставкой банк предлагает предпринимателям и другие выгодные условия по кредитам – средства для развития бизнеса на любые цели можно получить без дополнительных комиссий и ограничений по сумме. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств составляет 5 лет, на инвестиционные цели – 15.
Кроме того, в банке действует программа экспресс-кредитования на сумму до 10 миллионов рублей. Получить такой кредит можно без посещения отделения банка.
Заявку на кредиты банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса можно подать онлайн.
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