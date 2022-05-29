Расследования

Пьяный волгоградец расстрелял подростков из винтовки Мосина

Расследования 29.05.2022 09:35
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29.05.2022 09:35


Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении местного жителя Александра Андреева, признанного виновным в незаконном хранении, переделке и ношении огнестрельного оружия, а также в хулиганстве с применением обреза. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина устроил стрельбу на своей даче. 

— Фигурант дела осужден на три года и один месяц колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей, — сообщает информагентство со ссылкой на официальное сообщение, размещенное на сайте районного суда . — Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Свою вину мужчина признал. Подсудимый письменно извинился перед потерпевшими и перечислил их законным представителям денежную компенсацию, а также внес деньги на счет благотворительного фонда и принес публичные извинения в СМИ. 

В ходе судебного следствия установлено, что в 2009 Александр Андреев нашел в Тракторозаводском районе Волгограда магазинную винтовку калибра 7,62 мм, образца 1891/1930 г. системы Мосина. С его слов, оружие он обнаружил во время раскопок на полях в Волгоградской области и хранил дома.

Не позднее 11 июля 2021 года мужчина в своем дачном доме переделал винтовку в обрез, спилив часть ложа и укоротив ствол. В ноябре прошлого года, находясь в СНТ «Дзержинец» в массиве «Винновский» Андреев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к двум незнакомым ему ранее подросткам и попросил сигарету. 

Несовершеннолетние объяснили, что они не курят. Не удовлетворившись ответом, Андреев прошел в свой дачный домик, где взял обрез и примерно в 16.15 у расположенной около СНТ «Дзержинец» мусорки направил обрез винтовки в сторону подростков и произвел выстрел.

Несовершеннолетние испугавшись, убежали с места происшествия. В результате подросткам был причинен моральный вред. После этого Андреев вернулся на свой участок и два раза выстрелил в воздух. В этот же день мужчину задержали сотрудники полиции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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