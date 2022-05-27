Накануне Дня химика более 470 сотрудников предприятий группы «НИКОХИМ» получили награды за успехи в профессии
Экономика 27.05.2022 17:14 Новости компаний
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27.05.2022 17:14 Новости компаний
В канун профессионального праздника – Дня химика руководители группы компаний «НИКОХИМ» совместно с депутатами Государственной думы, Волгоградской областной и городской дум поблагодарили за труд лучших сотрудников промплощадки.
За высокие показатели и ответственное отношение к работе более 470 специалистов АО «КАУСТИК», ООО «АКСОН», ЧОП ГРОТ, ООО «Комбинат питания», ООО «МагМайн» (предприятия входят в группу компаний «НИКОХИМ») получили заслуженные ведомственные, корпоративные и региональные награды.
Звание «Почетный химик» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, почетную грамоту Министерства промышленности и торговли Российской Федерации получили одиннадцать специалистов различного профиля: аппаратчики, механики, мастера, слесари-ремонтники и др. Десяти рабочим и руководителям присвоили звание «Ветеран предприятия», фамилии и фотографии нескольких награжденных занесли в Книгу трудовой славы, на Аллею трудовой славы и Доску почета «Достойная смена».
Галина Ляшева, контролер качества продукции и технологического процесса цеха 87 АО «КАУСТИК»:
— Я на заводе уже 20 лет и мне радостно от того, что твой труд видят и оценивают по достоинству. Очень приятно, приходя сюда каждое утро, понимать, что от проведенных тобою лабораторных анализов зависят очень важные технологические процессы на предприятии.
Сегодня сотрудники группы предприятий получили почетные грамоты и благодарности Волгоградской областной общественной организации Росхимпрофсоюза, Волгоградской городской и областной Дум.
С профессиональным праздником химиков поздравил депутат Государственной Думы Андрей Гимбатов:
— «КАУСТИК» – это прогрессивное, передовое предприятие, которое осваивает новую продукцию, выходит на международные рынки. Желаю компании процветания, а всем работникам успехов в профессии, крепкого здоровья, благополучия и мира в семье.
2022 год юбилейный для АО «КАУСТИК» — основного предприятия группы. 55 лет назад здесь были получены первые партии химической продукции. Сегодня группа «НИКОХИМ» – один из лидеров химической отрасли России, на предприятиях которой трудятся около 6 тысяч человек. АО «КАУСТИК» единственный в России производитель гранулированной каустической соды. На протяжении нескольких десятилетий он сохраняет лидирующие позиции в региональном рейтинге крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области. За 2021 год компания увеличила платежи в бюджеты всех уровней на 58%, перечислив 1 млрд. 373 млн. рублей.
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