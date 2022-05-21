Зять мэра Волжского Рустам Керимов сбил 14-летнего подростка

Зять мэра Волжского Рустам Керимов сбил на внедорожнике 14-летнего школьника. Как сообщает ИА «Высота 102», подростка с ушибами и рваной раной губы доставили в больницу имени Фишера.

Дорожный инцидент попал в оперативную сводку ГУ МВД России по Волгоградской области. Авария произошла накануне примерно в 15.06.

— По предварительной информации, 37-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser 200 двигался по улице Энгельса со стороны улицы Карбышева в направлении улицы Машиностроителей, — прокомментировали в пресс-службе регионального главка МВД. — Напротив дома № 26 по улице Энгельса водитель наехал на 14-летнего пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии пешехода доставили в медучреждение. Со слов очевидцев происшествия, ребенок сам очутился перед машиной, потому что нарушил правила.

Как сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в администрации Волжского, за рулем джипа находился зять мэра Волжского Рустам Керимов. По некоторой информации, иномарка принадлежит дочери Игоря Воронина — Полине Керимовой.

Родственник главы города-спутника, согласно сведениям из открытых источников, в качестве индивидуального предпринимателя занимается арендой и управлением коммерческой недвижимостью. Как дополнительный вид деятельности указана торговля продуктами и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.