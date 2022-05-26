Экономика

Количество предпринимателей в Волгоградской области выросло за год на 1,7 тысячи

Экономика 26.05.2022 17:12
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26.05.2022 17:12


По состоянию на 1 апреля 2022 года на учете в статистическом регистре Росстата по Волгоградской области состоит 54454 индивидуальных предпринимателя, из них 33107 мужчин и 21347 женщин. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», озвучили в ведомстве в День предпринимателя, который отмечается сегодня, 26 мая. 
Наибольшее число индивидуальных предпринимателей приходится на возрастные группы от 30 до 39 лет (30%) и от 40 до 49 лет (28,5%).
В соотношении мужчин и женщин по видам экономической деятельности больше всего мужчин работают в сфере строительства (86,9%), наибольшая доля предпринимателей-женщин оказывает услуги в сфере образования (65,9%).
По состоянию на 1 апреля 2022 года по сравнению с той же датой 2021 года на территории Волгоградской области наблюдается рост количества индивидуальных предпринимателей более чем на 1,7 тыс.

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