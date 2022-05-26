В Волгограде госпитализировали грудничка после падения со стула

Происшествия 26.05.2022 15:54
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26.05.2022 15:54
11-месячный малыш получил травмы после падения с детского стула. Как рассказали ИА «Высота 102» в экстренных службах, происшествие случилось 24 мая в одной из квартир в доме на ул. Быстрова в Кировском районе Волгограда.
Ребенок госпитализирован в реанимацию детской больницы №7 с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.
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