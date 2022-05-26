В Волгоградской области подешевели дизтопливо и бензин АИ-95

Экономика 26.05.2022 09:20
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26.05.2022 09:20
Снижение цен на несколько видов топлива зафиксировано в Волгоградской области на прошлой неделе. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, так, средняя стоимость бензина в регионе снизилась по сравнению с предыдущим периодом на 6 копеек и составила 51,02 рубля за литр.
На 1 копейку подешевел бензин марки АИ-92 – до 47,73 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 стоит теперь 52,96 рубля за литр – на 12 копеек дешевле, чем неделей ранее. Цена бензина АИ-98 осталась на прежнем уровне – 57,89 рублей за литр.
Но больше всего подешевело дизтопливо – на 17 копеек. Литр солярки стоит в среднем теперь 52,80 рубля.
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