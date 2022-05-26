Жители Краснооктябрьского района — самые бережливые в Волгограде

Телеком 26.05.2022 09:20
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26.05.2022 09:20
МТС изучила предпочтения волгоградцев при выборе цифровых сервисов с начала года и выяснила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, жители города-героя стали приобретать цифровые услуги в «пакете» в полтора раза чаще. Это позволяет им экономить на услугах связи более десяти тысяч рублей в год.
В 2022 году самыми практичными стали жители Краснооктябрьского района — они чаще выбирали семейный тариф МТС, который позволяет волгоградцам пользоваться вместе целым спектром услуг и экономить. Также в тройку самых экономных районов вошли Тракторозаводской и Дзержинский — их жители тоже активно обращались за объединенными услугами связи. В семейный тариф, помимо ТВ и домашнего интернета, включен пакет минут, SMS и мобильного интернета на всех членов семьи, а также возможность смотреть любимые фильмы и передачи в онлайн-кинотеатре KION.
Пик обращений на подключение пакетных тарифов пришелся на март этого года — волгоградцы активно объединяли услуги связи во время гендерных праздников. Причиной могло стать более грамотное планирование семейных бюджетов, поскольку подключение нескольких услуг МТС в «пакете» позволяет снизить ежемесячные затраты семьи и экономить таким образом более десяти тысяч рублей в год.
— Семейный бюджет включает множество статей расхода и его планирование — важная суперспособность сегодня. Использование цифровых услуг «оптом» позволяет волгоградским семьям тратить гораздо меньше в сравнении с теми, кто оплачивает домашний интернет, ТВ и мобильную связь по отдельности. Кроме того, мы включили много бонусов в семейные пакеты. Среди них онлайн-кинотеатр KION, которым все члены семьи могут пользоваться на своих устройствах, безлимит на мессенджеры и социальные сети, бесплатная страховка на случай повреждения квартиры соседа, которая покроет затраты до ста тысяч рублей в случае происшествий, а также множество других «плюшек». Оценить все преимущества семейного тарифа волгоградцы могут бесплатно в течении месяца в рамках акции, которую мы запустили в регионе, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
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