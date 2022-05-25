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В Волгограде и Волжском установили новые фотоловушки: адреса

Полезно знать 25.05.2022 14:33
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25.05.2022 14:33


В Волжском установили 6 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете информационных технологий Волгоградской области, работы проводились  в рамках регионального проекта "Общественные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги».
Места размещения комплексов фотовидеофиксации в Волжском:
1.     ул. Заволжская;
2.     ул. Свердлова, у дома 24;
3.     ул. Шоссейная;
4.     ул. имени Карла Маркса, у д. 43;
5.     ул. Оломоуцкая у дома 26;
ул. Мира у дома 125.
Ранее в Волгограде и области установили 7 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Шесть из них появились в Волгограде по адресам:
ул. Краснопресненская у дома №5;
улица Генерала Романенко, 66;
проспект Героев Сталинграда, 72А;
проспект имени В.И. Ленина, у дома № 225;
ул. Максима Загорулько, напротив ТЦ "Акварель";
ул.Елецкая, д.587.
Также аппаратура установлена  на автодороге "Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск" 1 км + 900 м.
Основная цель установки комплексов  - повышение безопасности дорожного движения. В ведомстве отметили, что внедрение системы фото-видеофиксаций нарушений ПДД ведет к снижению аварийности на дорогах.

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