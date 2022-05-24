ВТБ запускает в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам

Экономика 24.05.2022 10:46 Новости компаний
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24.05.2022 10:46 Новости компаний
ВТБ первым на рынке внедрил возможность оплаты услуг по QR-кодам в web-версии ВТБ Онлайн. Функционал доступен пользователям смартфонов на iOS и Android при входе в интернет-банк с мобильного браузера. Ранее такая возможность оплаты была доступна клиентам только в мобильном приложении ВТБ Онлайн.
Реализация функционала в web-версии ВТБ Онлайн стала новым шагом в развитии сервиса платежей по QR-коду. У клиентов появляется еще один удобный вариант оплаты – теперь они смогут заплатить за услуги с помощью QR-кода, не используя мобильное приложение банка. Функционал доступен на смартфонах с iOS через браузер Safari (начиная с 11 версии), и смартфонов с Android через браузер Chrome (с 57 версии и новее). Позже сервис начнет работать на планшетах, ноутбуках и стационарных ПК.
-За последние два месяца аудитория интернет-банка ВТБ Онлайн существенно выросла. На сегодняшний день это почти 3 млн активных пользователей, многие из которых привыкли пользоваться мобильным приложением, поэтому во всех версиях ВТБ Онлайн и на всех устройствах мы стремимся сделать максимально схожий функционал. Одной из наиболее востребованных услуг является оплата платежей по QR-коду, поэтому мы постарались оперативно внедрить этот функционал для наших пользователей. Это сделает интернет-банк ВТБ ещё удобнее для повседневной работы, - комментирует Денис Вальвачев, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента по работе с массовым сегментом.
Для реализации функционала использовано открытое программное обеспечение, которое снижает вероятность возможных блокировок, ограничения работы или отключения сервиса. На устройствах, не поддерживающих распознавание кода камерой (ноутбуки и ПК), позже будет создана возможность обработки изображения по другому алгоритму.
Для оплаты по QR-коду пользователю нужно зайти в ВТБ Онлайн через мобильный браузер и выбрать в интерфейсе соответствующую иконку, после чего для считывания кода активируется камера устройства. Система сама распознает всю необходимую информацию для оплаты и автоматически заполнит платежное поручение, которое клиенту нужно будет проверить и подтвердить перечисление средств получателю.
- Оплата услуг по QR-коду – востребованный сервис у пользователей ВТБ Онлайн. Около 90% таких платежей проходит за ЖКХ: ВТБ не взимает комиссию за них, кроме того, клиентам удобнее считывать код с квитанции смартфоном и быстро оплачивать услугу. За прошлый год количество платежей по QR-коду за ЖКХ выросло в 5 раз. В этом году рост продолжается, в том числе за счет добавления удобного функционала оплаты на все площадки ВТБ Онлайн, – добавил Денис Вальвачев.
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