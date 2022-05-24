Экономика

В Волгоградской области в третий раз началось обучение в «Школе фермера»

Экономика 24.05.2022 15:05
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24.05.2022 15:05


Сегодня в Волгоградской области началось обучение в «Школе фермера» Россельхозбанка. Учебные курсы по специальностям «овощеводство» и «сельскохозяйственная кооперация» пройдут 30 человек. Новички научатся запускать рентабельный агробизнес с нуля, а их более опытные коллеги повысят эффективность своих хозяйств. Всего через 2,5 месяца они защитят бизнес-планы и смогут приступить к их реализации в сельском хозяйстве.  Благодаря образовательному проекту в нашем регионе появятся новые овощеводческие хозяйства, сельхозкооперативы и другие проекты.
Слушатели приобретут теоретическую подготовку, изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; познакомятся с новейшими агротехнологиями. 
В Волгоградской области теорию ученики «Школы фермера» будут изучать на базе Волгоградского ГАУ, а учиться претворять её в практические навыки они будут на ведущих сельхозпредприятиях региона.
Волгоградская стала одним из 22 регионов, где сейчас открылось обучение в «Школе фермера».
Наш банк обучает, продвигает и оказывает финансовую поддержку людям, которые хотят и могут работать в одном из самых непростых секторов экономики — сельском хозяйстве. Россельхозбанк внимательно подходит к каждому клиенту, ведь успех наших общих стараний — это всегда залог продовольственной безопасности Волгоградской области. Хотелось бы поблагодарить всех, без кого этот проект невозможно было бы реализовать в регионе: Администрацию Волгоградской области, Волгоградский аграрный университет,  Комитет сельского хозяйства, —  отметил директор Волгоградского филиала Россельхозбанка Андрей Гавриленко.
С сентября 2020 года «Школа фермера» запускает поток обучения в пятый раз. За это время в Школе прошли курс и приступили к реализации бизнес-проектов в сельском хозяйстве порядка 2000 человек. География проекта также выросла с 4 до теперь уже 53 регионов.
В нашем регионе проект реализуется в третий раз. Ранее его уже успешно прошли 52 фермера.
«Школа фермера» —  это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

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