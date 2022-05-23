Телеком

Владельцы современных смартфонов с поддержкой 4G пользуются интернетом в 10 раз больше

Телеком 23.05.2022 18:03
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23.05.2022 18:03


Мобильный оператор билайн проанализировал активность своих абонентов после значительного развития сети.  В среднем клиент с 4G-смартфоном использует в 10 раз больше интернет-трафика, чем пользователь сетей «третьего поколения». Основная часть новых базовых станций построена в технологии 4G*: за последние 4 года оператор утроил эту сеть в России. Благодаря развитию сети выросли скорости доступа в интернет, и клиенты получили еще больше возможностей при использовании своих 4G-гаджетов. 
По внутренним данным компании, абонент с 4G-девайсом в среднем расходует в месяц более 16 Гб мобильного интернета, а с 3G девайсом - 1,7 Гб.  По сравнению с сетью 3G, в сети 4G клиенты чаще пользуются различными сервисами: в 7 раз больше используют web-серфинг, мессенджеры, музыкальные сервисы, и в 8 раз больше трафика тратят на просмотр видео.
Сетей 3G хватает для обмена сообщениями в мессенджерах и поиска информации в интернете. Но сейчас популярнее более тяжелый контент: фильмы в HD качестве, видео звонки, прямые эфиры. Для этого нужно переключить смартфон в режим 4G.  В Волгоградской области сеть 4G в 2021 году увеличилась в 2,5 раза. В ее развитие билайн инвестировал более 2 млрд рублей. По нашим данным, скорость мобильного интернета для абонентов в Волгоградской области за прошлый год выросла в 2 раза, — рассказал директор Волгоградского отделения билайн Денис Долгов.
Количество клиентов с 4G-устройствами растет. По сравнению с 2020 годом в сети билайн добавилось несколько миллионов пользователей этих устройств. В 2022 году 4G-смартфонами пользуются примерно 3 из 4 клиентов компании.
По данным собственного исследования билайн, есть клиенты, которые владеют 4G-гаджетом, но не используют все возможности своего смартфона и пользуются сетью 3G, потому что не знают о преимуществах сети 4G. Если устройство было выпущено за последние 5 лет и оснащено сенсорным экраном, а не кнопками, скорее всего, за редкими исключениями, оно поддерживает сеть 4G.  Если значок сети 4G (или LTE) не отображается на экране устройства, нужно заглянуть в настройки телефона и проверить нужную опцию. Также сеть 4G может быть не активна из-за сим-карты, установленной более 5 лет назад, и не поддерживающей эту технологию. Для решения вопроса ее нужно заменить на новую, работающую в сети 4G.
*4G-сети (или LTE) – это мобильный интернет на скорости в 5 раз более высокой, чем 3G. Скорость не уступает обычному проводному интернету или wi-fi: загрузка страниц, файлов, музыки, видео, игр и приложений происходит за считанные секунды.

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