На рынке Волгограда на глазах у мужа скончалась 66-летняя женщина

В Красноармейском районе Волгограда на рынке «Юбилейный» скоропостижно скончалась местная жительница. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 23 мая, женщина умерла на глазах у собственного мужа.

— Организована процессуальная проверка, — прокомментировали информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что инцидент произошел накануне днем. Погибшая отправилась на рынок вместе со своим супругом. Семейная пара проживала в соседнем доме.

Читайте также:

В Волжском у входа в ТРК «ВолгаМолл» умер мужчина