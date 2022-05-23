В Волгограде изымают партию нестирающего порошка

Расследования 23.05.2022 08:48
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23.05.2022 08:48
В Волгограде обнаружили стиральный порошок сомнительного качества. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в поле зрения ведомства попала продукция бытовой химии, изготовленная волгоградским производителем - ООО «Бионикс».
По результатам проведения испытаний образцов продукции «Средство моющее синтетическое порошкообразное «LaundryTime» универсал автомат с маркировкой «Biostarautomatuniversal» (массой 9 кг, дата изготовления 13.09.2021) установлено, что данные образцы продукции не соответствуют требованиям по маркировке и требованиям по показателю «моющая способность». Так, фактическое значение показателя составило всего 27,1±5,1% при нормируемом значении — не менее 60%.
В настоящее время изготовителем продукции ведется работа по изъятию указанной продукции из торговой сети и прекращении ее реализации, пояснили в Роспотребнадзоре.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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