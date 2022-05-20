В Волгоградской области иностранец ответит в суде за ДТП с 13 пострадавшими

В Волгоградской области к суду готовится 25-летний гражданин Узбекистана, по вине которого, считают следователи, 30 июня 2021 года произошло ДТП с 13 пострадавшими. Как сообщила 20 мая информагентству «Высота 102» официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина, мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.





Напомним, что серьезная авария произошла 30 июня в 7.30 на 932 км трассы Москва-Волгоград. Водитель «ГАЗели», занимавшийся частным извозом, сообщали полицейские, не справился с управлением, в результате транспортное средство занесло на обочину и оно опрокинулось. В салоне находились граждане Узбекистана, которые ехали на работу в поле из Самофаловки в Иловлинский район.

В ходе расследования сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области выяснили причину аварии. В пути произошло отвинчивание колесных болтов автомобиля с последующим отсоединением задних парных левых колес, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

– В результате ДТП трое пассажиров микроавтобуса получили травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, – сообщает Оксана Черединина. – Вину в содеянном мужчина полностью признал.

Судить жителя Узбекистана, управлявшего автомобилем, будут в Городищенском районном суде.

Напомним, что проверка сразу после аварии установила, что все мигранты, находившиеся в момент аварии в салоне микроавтобуса, пребывали в Волгоградской области законно.