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"Не забываем зонты": в Волгоградской области 20 мая прогремят грозы

Полезно знать 19.05.2022 20:55
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19.05.2022 20:55



Зонтики и дождевики надо не забыть взять с собой завтра волгоградцам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, утром и днем в областном центре пройдут грозы. Сильные дожди с грозами и усилением ветра до 18 метров в секунду ожидаются также в некоторых районах области.

Кратковременные дожди пройдут  в регионе также ночью в субботу, в воскресенье и в первый рабочий день будущей недели. Лишь во вторник, наконец, небо прояснится. Но температура не поднимется выше 20 градусов тепла.

Напомним, самый жаркий день в мае ожидается лишь в конце месяца. Как сообщало ИА «Высота 102», 27 мая воздух прогреется до +28  градусов.


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