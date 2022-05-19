"Не забываем зонты": в Волгоградской области 20 мая прогремят грозы









Зонтики и дождевики надо не забыть взять с собой завтра волгоградцам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, утром и днем в областном центре пройдут грозы. Сильные дожди с грозами и усилением ветра до 18 метров в секунду ожидаются также в некоторых районах области.





Кратковременные дожди пройдут в регионе также ночью в субботу, в воскресенье и в первый рабочий день будущей недели. Лишь во вторник, наконец, небо прояснится. Но температура не поднимется выше 20 градусов тепла.



