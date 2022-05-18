В Волжском будут судить врача за продажу сертификатов о вакцинации

Волжский городской суд поступило уголовное дело в отношении участкового врача-терапевта ГБУЗ «Городской клинической больницы им. С.З. Фишера». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, женщина за определенную плату изготавливала сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции и вносила в официальные документы заведомо ложные сведения, искажающие их действительное содержание. Дело к слушанию еще не назначено, пояснили в суде.

Напомним, в прошлом году в Волгограде врач, который работал в составе прививочной бригады, продал 27 сертификатов о липовой вакцинации.