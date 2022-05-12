Областной бюджет поможет Волгограду 2 миллиардами рублей

Волгоградская городская дума рассмотрит проект решения о внесении изменений в бюджет Волгограда текущего года. Как сообщили ИА «Высота 102» в городской думе, доходы городской казны предполагается увеличить на 2 448 125 тыс. рублей за счет увеличений безвозмездных поступлений, в том числе субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из регионального бюджета. Расходы городского бюджета также вырастают на сопоставимую сумму. С учетом корректив общий объем доходов и расходов бюджета Волгограда на 2022 год составит почти 26 млрд. рублей.

Основные характеристики бюджета в случае его принятия составят: по доходам - 25 897 509, 6 тыс. рублей, по расходам – 25 941 509, 6 тыс. рублей.

Дополнительные средства планируется направить на увеличение объемов финансирования практически по всем муниципальным программам – содержание и развитие улично-дорожной сети и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры, благоустройство Волгограда, образование, ЖКХ, развитие культуры, развитие физкультуры и спорта, создание условий для развития туризма и др.

В частности, планируется продолжить реализацию крупных инфраструктурных проектов, финансирование которых идет, в том числе, из средств федерального бюджета и бюджета региона; осуществить бюджетные инвестиции в объекты капстроительства (новая школа по ул. им. Ивановского в Советском районе; реконструкция стадиона «Трактор»); привести в нормативное состояние автомобильные дороги в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»; приобрести и заменить оконные блоки в муниципальных образовательных учреждениях; обеспечить младших школьников бесплатным горячим питанием; поддержать творческую деятельность и техническое оснащение детских и кукольных театров; обеспечить софинансирование ремонта объектов культурного наследия, переселения граждан из аварийного жилья и предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья. Все мероприятия проводятся в рамках соответствующих региональных программ.