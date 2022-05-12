В Волгоградской области завтра, 13 мая, ожидается усиление штормового ветра. Порывы могут достигать 22 метров в секунду. Штормовой ветер прогнозируют в пятницу также в Калмыкии и в Ростовской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Гидрометцентре РФ. Накануне было опубликовано предупреждение об усилении ветра до 20 метров в секунду.

Ранее синоптики поясняли ухудшение погоды в Волгоградской области прохождением холодного атмосферного фронта. В ближайшие десять дней она будет неустойчивой и неуютной.