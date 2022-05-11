Синоптики объяснили, что происходит с погодой в Волгограде





В Волгоградской области уже третьи сутки отмечается штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. При этом выше отметки +13 градусов не поднимаются и столбики термометров. В Волгоградском ЦГМС 11 мая объяснили причину резкой перемены погоды и спрогнозировали ненастье на ближайшие дни.

Начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского гидрометцентра Наталия Алатырцева сообщила информагентству «Высота 102», что такая погода, как сегодня, связана с прохождением холодного атмосферного фронта.

– Из-за этого усиливается ветер, и мы можем наблюдать понижение температуры и низкую облачность, – объясняет специалист.

На ближайшие 10 дней прогноз волгоградских синоптиков пессимистичен. Жителям региона стоит от погоды перепады температур с дождями.

– В ближайшие 10 дней в Волгоградской области сохранится неустойчивая погода. Циклоническая активность принесет дожди, местами с грозами, – рассказала Наталия Алатырцева. – В отдельные дни в регионе ожидаются значительные дожди. С завтрашнего дня в Волгограде прогнозируется небольшое повышение температуры.

Специалист уточнила, что 12 мая в Волгограде ожидается до +17...+19 градусов. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 15-20 метров в секунду.

– Сегодня в ночь в Волгограде ожидается кратковременный дождь. В последующие сутки осадков не предвидится, – добавила Алатырцева.

К выходным в свои права вступит уже антициклон — волгоградцев ждут теплые выходные. 14 и 15 мая воздух в городе-герое прогреется до +21...+23 градусов. Осадков не будет, но уже с понедельника, 16 мая, ожидается выход нового циклона.

– Согласно предварительному прогнозу, со вторника, 17 мая, в Волгограде начнутся дожди. Температура на следующей неделе до субботы не поднимется выше +15º. Ветер не стихнет, его порывы будут составлять до 15-20 м/с, – пояснила Алатырцева.