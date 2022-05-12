Строители переходят на второй этап реконструкции волгоградского НЭТа

В Волгограде завершается первый этап реконструкции Нового экспериментального театра. Как сообщили сегодня, 12 мая, в профильном комитете администрации региона, строители уже привели в порядок фундамент, фасад, кровлю, а также скульптуры на крыше театра. Масштабные работы проведены и во внутреннем дворике НЭТа.

– Строители выполнили усиление и гидроизоляцию фундамента, отремонтировали кровельное покрытие, обновили фасад и колонны, а также заменили наружные инженерные сети, - сообщили в комитете культуры Волгоградской области. – В ходе ремонта отреставрированы скульптуры трех муз на портике и львов во внутреннем дворике. Также специалисты восстановили лепнину. Красоту здания теперь подчеркивает в вечернее и ночное время архитектурная подсветка.

Напомним, что поблизости с НЭТом, на улице Краснознаменской, продолжается реставрация здания бывшего кинотеатра «Победа». Здесь рабочим местами пришлось заново перестраивать стены, возведенные еще до Великой Отечественной войны. Масштаб работ информагентство «Высота 102» показывало ранее с высоты птичьего полета.