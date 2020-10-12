Исторический фасад волгоградского НЭТ очистят от кондиционеров





Эксперты поддержали научно-проектную документацию на ремонтно-реставрационные работы здания ГБУК «Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр» в части обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт государственной историко-культурной экспертизы.

В документе указано о первом этапе строительства, включающего консервацию фундаментов, наружные сети инженерного обеспечения, кровлю, фасад и благоустройство.

Напомним, что конкурс с ограниченным участием на разработку научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы здания ГБУК «Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр» был объявлен в январе текущего года. Тогда сообщалось, что в рамках разработки документации планируется исследование грунтов, фундамента, кровли, строительных наружных конструкций, а также внутренних помещений и инженерных сетей. Рассматривался демонтаж пристройки второго этажа западного фасада здания, ремонт ограждения и въездных ворот, устройство внешнего освещения здания и архитектурной подсветки, модернизация трансформаторной подстанции, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и капитальный ремонт бомбоубежища.

В мае-июне 2020 года исследования исторического здания были проведены сотрудниками ООО «СтройПортал». Отмечено, что исследуемый объект эксплуатировался более 100 лет, подвергался частичному разрушению с последующей реконструкцией, включающей изменение объёмно-планировочных решений здания. Выявлены трещины в стенах, повреждения конструкций из-за систематического подтопления. В этой связи решено выполнить ремонт наружных водонесущих и отводящих коммуникаций, предусматривающий устранение систематического подтопления прилегающей к зданию территории, в том числе грунтов основания фундаментов.

Необходим ремонт локальных участков кровли в зонах ее протечек, замена желоба, карнизного свеса и элементов системы водоотведения с кровли. Проектом предусмотрено «лечение» трещин стен, поврежденного штукатурного слоя, лепнины карнизной части по всему периметру здания и многое другое.





В частности, планируется демонтаж существующих наружных блоков системы кондиционирования воздуха с фасада здания. Их заменит мультизональная (многозональная) система кондиционирования воздуха с установкой наружных блоков за пределами здания театра на подготовленном основании.

Отмечается, что капитальный ремонт предполагает продления срока безаварийной эксплуатации здания театра на период не менее 20 лет. Проектом предусмотрен не только капремонт здания и всех инженерных сетей. В планах – реставрация ворот ограждения и благоустройство прилегающей территории. Расположенный у здания НЭТ бюст Н.В. Гоголя, выполненный из бронзы и установленный на постаменте из гранитных блоков, останется на месте, так как он также является предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения.

Напомним, около года назад о необходимости проведения ремонта НЭТа заявлял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.





Справка. Объект культурного наследия «Дом науки и искусств (театр НЭТ)», 1912 – 1952 г., является частью объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира». Главный фасад здания выходит на площадь Павших борцов и ул. Володарского, боковой фасад – на ул. Мира и отделен от неё тротуаром, парковый фасад – на Комсомольский сквер. Строительство объекта начато в 1913 году, введен в эксплуатацию в 1915 году как «Дом науки и искусств». С октября 1922 года стал называться музыкально-драматическим театром, в 1929 году переименован в 1-й Сталинградский рабочий театр имени М. Горького, в 1933 году – в Сталинградский краевой драматический театр им. М. Горького. В 1937 – 1938 годах проведена реконструкция (расширение) сценической части театра. Документальных сведений о реконструкции не выявлено. В период Сталинградской битвы 1942 – 1943 гг. объект был частично разрушен, после чего было произведено восстановление здания (сдан в эксплуатацию 1952 г.). Начиная с 1980-х годов проводилась масштабная реконструкция здания. 1-я очередь реконструкции 1973 – 1974 гг. включала постройку камеры кондиционирования зрительного зала, капитальный ремонт зрительской части театра; в 1975 – 1976 гг. – строительство объекта кондиционирования театра, брызгальный бассейн, вентиляционную систему в зрительной части театра, трансформаторную подстанцию. 2-я очередь реконструкции 1979 – 1980 гг. – механизация оборудования сцены, устройство машинного зала с лебёдками, замена колосников, монтаж лифта, устройство противопожарного занавеса. В 1988 – 1989 гг были проведены: реконструкция (расширение) сцены, замена планшета сцены, устройство фонтана, каскада, бассейна; реконструкция зрительного зала (уменьшение до 600 мест), реконструкция мягкой мебели; устройство светорегуляторной, звукоаппаратной и кабины дикторов в зрительном зале, замена освещения сцены и зрительской части, звукового оборудования сцены; ремонт фойе, подсобных, артистических, служебных помещений; реконструкция телефонной связи; реконструкция противопожарного занавеса; реконструкция наружных и внутренних дверей; реконструкция гранитных крылец. С 1988 г. переименован в Государственное бюджетное учреждение культуры «Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр». В 1994 г. произведён ремонт, окраска фасадов. В 2006 – 2007 гг. – ремонт крыши, реставрация скульптур на крыше. В 2008 г. – замена оборудования кондиционирования зрительного зала. В 2015 г. – устройство малой сцены.



