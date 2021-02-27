Общество

В Волгограде преобразят НЭТ за 120 миллионов рублей

Общество 27.02.2021 14:02
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27.02.2021 14:02


В Волгограде объявлен конкурс на поиск подрядчика для выполнения реставрации здания Нового экспериментального театра. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная стоимость контракта составляет почти 120 миллионов рублей. Конкурс будет проводиться с ограничением участников. Так, участвовать в закупке смогут только организации, имеющие лицензию на ремонт объектов культурного наследия. 
В рамках предстоящих работ подрядчику предстоит выполнить десятки видов работ – начиная от замены кровли, фасада, проведения работ по благоустройству, ремонту входных групп до реставрации водопровода и скульптур. Заказчиком работ выступает ГКУ «Управление капитального строительства». Капремонт должен начаться в апреле и закончиться осенью этого года. 
Напомним, о необходимости модернизации НЭТа губернатор Волгоградской области заявлял два года назад. Планировалось в рамках ремонта также заменить звуковое и световое оборудование, а также сделать театр доступным для зрителей с инвалидностью.

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