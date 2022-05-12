Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке до 13,79% годовых

Экономика 12.05.2022 10:15 Реклама
12.05.2022 10:15 Реклама
Банк «Открытие» значительно улучшил условия по всем классическим ипотечным программам, снизив ставки более чем на 2 п.п. Оформить ипотечный кредит на первичное и вторичное жилье заемщики теперь могут по ставке от 13,79% годовых.
Минимальная ставка — 13,79% — доступна заемщикам при первоначальном взносе от 50%.
При оформлении ипотеки с первоначальным взносом 30% ставка составит 14,19% годовых.
Кроме того, клиенты банка «Открытие» могут оформить ипотечный кредит по льготным программам «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека» с дисконтом 0,5 процентных пункта к базовым ставкам. Скидка предоставляется заемщикам при первоначальном взносе от 30%.
Заемщики, получившие одобрение кредитных заявок по ранее действующим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.
Подать заявку и получить более подробную информацию по всем ипотечным программам можно на сайте банка.
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