В Волгограде два человека пострадали при розжиге костра баллончиком









Два человека пострадали сегодня, 8 мая, в Волгограде в результате взрыва баллончика для розжига костра. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, происшествие случилось в поселке Татьянка-3 в Красноармейском районе.

По предварительным данным, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина на берегу Волги пытались разжечь костер баллончиком, но он взорвался в руках дамы. Обоим понадобилась помощь медиков. Пострадавших доставили в ожоговый центр больницы №25 в Дзержинском районе Волгограда.



