В Волгограде два человека пострадали при розжиге костра баллончиком

Происшествия 08.05.2022 21:13
08.05.2022 21:13
Два человека пострадали сегодня, 8 мая, в Волгограде в результате взрыва баллончика для розжига костра. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, происшествие случилось в поселке Татьянка-3 в Красноармейском районе.
По предварительным данным, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина на берегу Волги пытались разжечь костер баллончиком, но он взорвался в руках дамы. Обоим понадобилась помощь медиков. Пострадавших доставили в ожоговый центр больницы №25 в Дзержинском районе Волгограда.
Реклама
Троих пострадавших в страшном ДТП доставили вертолетом в Волгоград08.05.2022 20:47
Происшествия 08.05.2022 20:47
Компания молодежи разбилась на трассе в Волгоградской области08.05.2022 20:33
Происшествия 08.05.2022 20:33
В Волгограде из-за угроз эвакуировали торговый центр08.05.2022 20:15
Происшествия 08.05.2022 20:15
Посетители эко-парка под Волгоградом отравили карликовых коз08.05.2022 19:48
Происшествия 08.05.2022 19:48
С моста на Волжской ГЭС спрыгнул человек08.05.2022 16:16
Происшествия 08.05.2022 16:16
ДТП с шестью пострадавшими произошло в Волгоградской области08.05.2022 14:59
Происшествия 08.05.2022 14:59
Роковое ДТП с мотоциклом в Волгограде попало на видео08.05.2022 13:32
Происшествия 08.05.2022 13:32
В тройном ДТП в центре Волгограда пострадали двое детей08.05.2022 10:40
Происшествия 08.05.2022 10:40
В Волгоградской области машина упала в пруд, есть погибшие08.05.2022 10:33
Происшествия 08.05.2022 10:33
Жителя Перми за петарду на стадионе в Волгограде на 7 лет лишат футбола07.05.2022 18:35
Происшествия 07.05.2022 18:35
В Волгограде эвакуировали Ворошиловский ТЦ07.05.2022 17:17
Происшествия 07.05.2022 17:17
В Волгограде у аптеки нашли неопознанный труп мужчины07.05.2022 16:19
Происшествия 07.05.2022 16:19
В Волгоградской области младенец и 3-летняя девочка обварились кипятком07.05.2022 14:28
Происшествия 07.05.2022 14:28
Машины в хлам: появилось видео с места ДТП на трассе под Волгоградом07.05.2022 10:43
Происшествия 07.05.2022 10:43
Житель горевшего общежития в Волгограде показал уничтоженную огнем комнату: видео07.05.2022 09:32
Происшествия 07.05.2022 09:32
Реклама