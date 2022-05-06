Расследования

В Волгограде закладчик со старой душой пытался сбыть партию «синтетики»

Расследования 06.05.2022 15:16
06.05.2022 15:16


Ворошиловский районный суд Волгограда сегодня, 6 мая, вынес приговор в отношении 22-летнего гражданина Республики Казахстан Ердаулета Шаяхметова. Иностранца признали виновным в попытке сбыта синтетического наркотика в крупном размере. 

— Вину в содеянном молодой человек полностью признал. С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинителя суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Согласно материалам судебного следствия, 30 ноября 2021-го Ердаулет (имя Ердаулет по одной из версий означает старую душу) приехал в Волгоград и сразу же встал на криминальную дорожку. По указанию сообщника, курировавшего наркобизнес в Сети, осужденный 19 декабря прошлого года извлек из тайника в областной столице 32,9 грамма N-метилэфедрона. 

Часть наркотиков мужчина успел спрятать в тайники-закладки в Ворошиловском районе. Вскоре молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело в отношении сообщника Шаяхметова выделено в отдельное производство. Расследование продолжается. 

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