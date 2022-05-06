«Все стабильно»: волгоградские чиновники заметили снижение цен на рыбу и подгузники

Экономика 06.05.2022 08:35
06.05.2022 08:35
Изменение ценовой ситуации, формирование запасов, сотрудничество с местными производителями рассмотрели накануне на заседании штаба по оперативному мониторингу потребительских цен и наличия товаров первой необходимости под председательством заместителя губернатора Волгоградской области Анны Писемской. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомторге, ценовая ситуация по непродовольственной продукции и продуктам питания первой необходимости стабильная, соответствует общероссийским показателям. В магазинах за последнюю неделю снизилась цена на ряд товаров, например, на говядину, яйцо, мороженую и копченую рыбу, капусту, детские подгузники, стиральный порошок, средства гигиены и другие. Увеличиваются товарные запасы, расширяется взаимодействие с местными производителями.
Так, в результате совместной работы растет присутствие волгоградской продукции в торговых сетях. Например, на полках магазинов «Пятерочка» увеличивают свой ассортимент и поставки ООО «Еланский сыродельный комбинат», а также АО «МСК – Волжский». «Волгоградская заготовительная контора» налаживает сотрудничество с компанией «Метро» — потребительский сельхозкооператив будет поставлять в гипермаркет местные овощи и бахчевые культуры.
Аналогичная работа проводится с волгоградскими производителями непродовольственных товаров — в первую очередь речь идет о поставках в сети текстильной продукции, средств гигиены, бытовой химии, заверили в оперштабе.
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