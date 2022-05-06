«Все стабильно»: волгоградские чиновники заметили снижение цен на рыбу и подгузники

ценовая ситуация по непродовольственной продукции и продуктам питания первой необходимости стабильная, соответствует общероссийским показателям. В магазинах за последнюю неделю снизилась цена на ряд товаров, например, на говядину, яйцо, мороженую и копченую рыбу, капусту, детские подгузники, стиральный порошок, средства гигиены и другие. Увеличиваются товарные запасы, расширяется взаимодействие с местными производителями.

Изменение ценовой ситуации, формирование запасов, сотрудничество с местными производителями рассмотрели накануне на заседании штаба по оперативному мониторингу потребительских цен и наличия товаров первой необходимости под председательством заместителя губернатора Волгоградской области Анны Писемской. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомторге,