



«Открытие Авто» (блок автобизнеса* в группе банка «Открытие») и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость** по итогам марта 2022 года. Согласно результатам исследования, россияне потратили на покупку автомобилей 153,19 млрд рублей, что на 36% меньше, чем месяцем ранее (в феврале – 239, 313 млрд рублей). При этом в первый весенний месяц суммарно было продано 54,6 тыс. машин - на 51% меньше, чем в феврале (111 тыс. штук).

Больше всего денег россияне снова потратили на покупку кроссоверов и внедорожников: в марте сегмент SUV занял 66% в финансовой емкости рынка. Лидерство по-прежнему сохраняют европейские автопроизводители, доля которых в марте по стоимости продаж достигла 45%. Также заметно увеличилась доля премиальных автомобилей (до 36%). Падение затрат на автомобили в марте по сравнению с февралем произошло по всем маркам и сегментам, кроме машин F-класса, купе и кабриолетов.

Доля премиум-сегмента выросла сразу на 10 процентных пунктов

В марте существенно увеличилась доля машин премиального сегмента в финансовой емкости рынка – сразу до 36% (против 26% в феврале) на фоне снижения доли массового сегмента с 74% до 64%. В первый месяц весны жители РФ потратили на покупку новых премиальных автомобилей 54,8 млрд рублей, что на 13% меньше, чем в феврале. А на марки массового сегмента у них ушло 98,4 млрд рублей (-44%).

Европейские марки упрочили свое лидерство

Доля европейских брендов за месяц выросла с 38% до 45%, что позволило им не только сохранить лидирующие позиции, но и увеличить отрыв от других марок. В марте новые легковые автомобили европейских брендов разошлись тиражом в 16,7 тыс. единиц, что соответствует сумме затраченных денег в 68,8 млрд рублей. Хотя это на 23% ниже показателя февраля, другие марки на фоне общего дефицита автомобилей на авторынке потеряли в деньгах еще сильнее.

Так, у располагающихся на второй строчке «японцев» объем потраченных средств упал на 41%, до 34,5 млрд рублей. При этом их доля в финансовой емкости рынка снизилась с 24% в феврале до 22% в марте. «Корейцы», занимающие третье место, просели на 47%, до 24,8 млрд рублей. Как следствие, их доля сократилась с 19% до 16%.

Как отмечает руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов, в марте ситуация на российском рынке изменилась в худшую сторону. «Последствия военной спецоперации на Украине не могли не повлиять на авторынок. Целый ряд автопроизводителей в рамках санкций приостановил на неопределенный срок поставки автомобилей в Россию, а цены на них только за месяц выросли на 35 – 45%. Как итог, продажи новых легковых машин в марте упали в два раза по сравнению с уровнем февраля. Соответственно, и затраты россиян тоже сократились. Примечательно, что в структуре финансовой емкости заметно выросла доля как премиум-сегмента, так и европейских марок. Дело в том, что премиум-сегмент более чем наполовину состоит из «европейцев», которые практически в полном составе объявили о приостановке поставок автомобилей в нашу страну. И в марте, на фоне «ухода» западных брендов, покупатели стремились приобрести машины этих марок, пока они были в наличии у дилеров. К тому же потребителями двигало желание успеть совершить покупку до очередного подорожания и боязнь обесценивания свободных денег, которые в итоге были вложены в покупку дорогих автомобилей», – считает эксперт.

Российским брендам удалось опередить «китайцев»

Если по продажам российские марки традиционно превосходят китайские, то теперь им удалось опередить их еще и по объему трат. Так, в марте 2022 года машины отечественных брендов разошлись тиражом в 12,6 тыс. единиц, а потрачено на них было 12,8 млрд рублей. В свою очередь, автомобили китайских марок были куплены в количестве 4,7 тыс. штук, а затраты по ним составили 11,1 млрд рублей. Доля российских марок в финансовой емкости по сравнению с февралем снизилась с 9% до 8%, то у «китайцев» – с тех же 9% до 7%. Также стоит отметить, что затраты на покупку китайских машин за месяц упали сильнее всех – сразу на 50%. Здесь сыграло роль падение продаж «китайцев» на фоне логистических проблем и подорожание вновь закупленных машин из Поднебесной на пике курса юаня.

Что касается американских марок, то на них в марте было потрачено 1,1 млрд рублей. Это на 34% меньше, чем месяцем ранее. При этом доля «американцев» остается самой маленькой по сравнению с другими – на уровне 1%.

Эксперт «Открытие Авто» Сергей Власов уверен, что у китайских компаний есть все шансы для увеличения своей доли на российском рынке. «Автопроизводители из Поднебесной могут извлечь максимальную пользу из сложившейся ситуации. Европейские, японские и американские бренды присоединились к санкциям, приостановив поставки или производство автомобилей в РФ. Это значит, что после распродажи остатков их доля на рынке начнет снижаться. Этим могут воспользоваться LADA, корейские и китайские марки, причем именно у последних здесь больше возможностей. Во-первых, Китай не поддерживает санкции против РФ, а значит, намерен и дальше поставлять автомобили на наш рынок. Во-вторых, автомобили из КНР – это исключительно сегмент SUV, который является самым популярным в России. В-третьих, по уровню оснащения, качества и дизайна «китайцы» уже вплотную подобрались к конкурентам, что не может не привлечь покупателей. А возможный уход с российского рынка целого ряда брендов может сыграть им на руку», – объясняет эксперт.

Две трети денег потрачено на кроссоверы и внедорожники

Сегмент SUV сохраняет абсолютное большинство на российском рынке. По итогам марта на долю новых кроссоверов и внедорожников пришлось 56% всех продаж и 66% – потраченных денежных средств. В первый месяц весны было продано 30,3 тыс. таких автомобилей на сумму 101, 839 млрд рублей. По отношению к февралю сегмент SUV в штуках упал на 49%, а в деньгах – на 37%.

Второе место на авторынке РФ по-прежнему занимают автомобили В-класса. В марте было реализовано 16,5 тыс. новых таких машин, что соответствует сумме затраченных средств в 21,684 млрд рублей. И если в продажах сегмент В «просел» на 58%, то в денежном выражении – на 51%. Его доля составила 30% в объеме реализации и 14% – в финансовой емкости. При этом год назад данные показатели были выше (35% и 18% соответственно).

На долю остальных сегментов в марте нынешнего года в общей сложности пришлась пятая часть всей финансовой емкости рынка или почти 30 млрд рублей. Несмотря на общее падение, в двух из них зафиксирована положительная динамика по отношению к февралю: F (+204%) и купе/кабриолеты (+93%). Только в этих двух сегментах продажи автомобилей выросли – на 161% и 41% соответственно. Это лишний раз подчеркивает, что в марте россияне чаще, чем в феврале, вкладывали свободные денежные средства в покупку дорогих машин.

* Создан на основе РГС Банка, присоединенного к банку «Открытие» 1 мая 2022 года.

** Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.