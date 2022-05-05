Сегодня, 5 мая, губернатор Волгоградской области провел выездное совещание по вопросу обводнения и зависящего от этого экологического благополучия Волго-Ахтубинской поймы. По сведениям пресс-службы обладмина, Андрей Бочаров назвал удовлетворительным процесс наполнения водных артерий уникального природного объекта.

Как отметил глава региона в ходе совещания, удовлетворительное обводнение поймы в этом году связано с проведенной работой по расчистке ериков. Годами не расчищавшиеся водные объекты сегодня заполняются водой. Это дает надежду жителям Заволжья на богатый урожай и улов предстоящим летом.

– Наполнение поймы удовлетворительное. Расчистка ериков дала результат — это позволит неплохо пройти летний период. Проделанная в предыдущий период работа дает нам основание говорить, что вода в ерики зашла и сохранится там, — сказал Андрей Бочаров.

При этом губернатор подчеркнул, что для снятия проблемы обводнения поймы необходимо продолжить работу по восстановлению водных артерий, увеличению пропускной способности как ключевых объектов, так и более локализованных:

— К восстановлению запланированы 93 объекта — более 50% от плана уже выполнено. Кроме того, мы поставили задачу расчистить 75 км водных артерий — и эта работа идет. С одной стороны мы должны сохранить экосистему, с другой — обеспечить жизнь людей. И этот баланс между экологией и вопросами жизнедеятельности — наиважнейший. Поэтому мы работаем с учеными, чтобы решить эти задачи.

С 28 апреля по 3 мая волгоградский гидроузел работал с максимально установленными сбросами — 25 тысяч кубометров в секунду. Продолжительность «сельскохозяйственной полки» составила 6 дней. С 7 по 20 мая будет удерживаться так называемая «рыбная полка» в 17-18 тысяч кубометров в секунду. Однако дата может быть скорректирована — окончательное решение в конце второй декады мая примет межведомственная комиссия в зависимости от гидрологической ситуации в верховьях Волги.