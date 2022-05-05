Экономика

ПСБ поддержит социально-экономическое развитие Севастополя и создаст новые рабочие места

Экономика 05.05.2022 10:33
05.05.2022 10:33


ПСБ и правительство Севастополя в рамках рабочего визита делегации банка подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, направленное на социально-экономическое развитие региона. Свои подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. В частности, речь шла о развитии линейки ипотечных программ и розничных продуктов, в том числе для работников бюджетной сферы, кредитовании приоритетных отраслей экономики региона. Банк готов оказать содействие при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства и концессии, а также предоставить финансовую поддержку системообразующим предприятиям Севастополя, включая льготное кредитование.
ПСБ открыл свой первый офис в Севастополе – он расположен по адресу ул. Большая Морская, д. 33.
Развитие полуострова Крым является задачей государственного масштаба, и Севастополь занимает особое место в ее достижении. Город динамично растет, и мы готовы оказать всестороннее содействие в реализации проектов Севастополя, направленных на дальнейшее раскрытие его инвестиционного и экономического потенциала. Одним из важных шагов на этом пути станет открытие в ближайшее время центра ИТ-разработки ПСБ, что, с одной стороны, позволит создать до 150 новых рабочих мест и снизить отток молодых специалистов в города с традиционным присутствием крупных ИТ-компании, а с другой – поможет увеличить долю ИТ-отрасли в экономике города, — отметил Петр Фрадков.
Рабочее пространство центра ИТ-разработки ПСБ будет организовано с учетом практики лучших современных офисов ведущих компаний своего сектора.
Сотрудники создаваемого центра будут в том числе решать стратегические задачи банка, направленные на дальнейшее повышение ИТ-независимости ПСБ от иностранного ПО, а также на поддержание лидирующих позиций на рынке банковских услуг и развитие продуктов банка для физических лиц и предпринимателей Севастополя и всего полуострова.
Севастополь и весь полуостров обладают высоким инвестиционным потенциалом, который поддерживается в том числе привлекательностью с туристической точки зрения за счет исторических объектов. ПСБ готов поддерживать проекты по сохранению культурного наследия полуострова – такие как масштабная реконструкция цитадели МВК «Константиновская батарея», проведенную Русским географическим обществом, членом попечительского совета которого является Петр Фрадков.
По поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина банковский сектор расширяет свою работу на полуострове. Ранее севастопольцы жаловались на ограниченность в выборе финансовых организаций. Теперь этот вопрос постепенно снимается. Для города важны надежные финансовые партнеры. Открытие севастопольского отделения ПСБ – долгожданное событие для города. Присутствие Промсвязьбанка в Севастополе не только создаёт дополнительную инвестиционную привлекательность региона, но и дополнительные рабочие места для горожан, — отметил Михаил Развожаев.

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