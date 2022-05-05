ПСБ поддержит социально-экономическое развитие Севастополя и создаст новые рабочие места





ПСБ и правительство Севастополя в рамках рабочего визита делегации банка подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, направленное на социально-экономическое развитие региона. Свои подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. В частности, речь шла о развитии линейки ипотечных программ и розничных продуктов, в том числе для работников бюджетной сферы, кредитовании приоритетных отраслей экономики региона. Банк готов оказать содействие при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства и концессии, а также предоставить финансовую поддержку системообразующим предприятиям Севастополя, включая льготное кредитование.

ПСБ открыл свой первый офис в Севастополе – он расположен по адресу ул. Большая Морская, д. 33.

— Развитие полуострова Крым является задачей государственного масштаба, и Севастополь занимает особое место в ее достижении. Город динамично растет, и мы готовы оказать всестороннее содействие в реализации проектов Севастополя, направленных на дальнейшее раскрытие его инвестиционного и экономического потенциала. Одним из важных шагов на этом пути станет открытие в ближайшее время центра ИТ-разработки ПСБ, что, с одной стороны, позволит создать до 150 новых рабочих мест и снизить отток молодых специалистов в города с традиционным присутствием крупных ИТ-компании, а с другой – поможет увеличить долю ИТ-отрасли в экономике города, — отметил Петр Фрадков.

Рабочее пространство центра ИТ-разработки ПСБ будет организовано с учетом практики лучших современных офисов ведущих компаний своего сектора.

Сотрудники создаваемого центра будут в том числе решать стратегические задачи банка, направленные на дальнейшее повышение ИТ-независимости ПСБ от иностранного ПО, а также на поддержание лидирующих позиций на рынке банковских услуг и развитие продуктов банка для физических лиц и предпринимателей Севастополя и всего полуострова.

Севастополь и весь полуостров обладают высоким инвестиционным потенциалом, который поддерживается в том числе привлекательностью с туристической точки зрения за счет исторических объектов. ПСБ готов поддерживать проекты по сохранению культурного наследия полуострова – такие как масштабная реконструкция цитадели МВК «Константиновская батарея», проведенную Русским географическим обществом, членом попечительского совета которого является Петр Фрадков.

— По поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина банковский сектор расширяет свою работу на полуострове. Ранее севастопольцы жаловались на ограниченность в выборе финансовых организаций. Теперь этот вопрос постепенно снимается. Для города важны надежные финансовые партнеры. Открытие севастопольского отделения ПСБ – долгожданное событие для города. Присутствие Промсвязьбанка в Севастополе не только создаёт дополнительную инвестиционную привлекательность региона, но и дополнительные рабочие места для горожан, — отметил Михаил Развожаев.



