В Волгоградской области сгорел дом многодетного отца-одиночки

Происшествия 05.05.2022 08:27
05.05.2022 08:27
Семья Николая Васильева из хутора Альсяпинского Новоаниннского района Волгоградской области осталась без дома. Пожар уничтожил вещи, мебель, бытовую технику. Хотя пожарные приехали быстро, дом спасти не удалось – от него остались только стены и крыша.
Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, мужчина один воспитывает троих детей, двое из которых несовершеннолетние – 16-летний сын и 12-летняя дочка. Несколько лет назад их мама погибла в ДТП.
К счастью, люди остались живы. Удалось спасти и скотину. На помощь погорельцам пришли родственники и односельчане. Они собрали для семьи Васильевых все самое необходимое и приютили оставшуюся без крова семью.
Фото Новоаннинский сегодня VK.
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