Расследования

«Какие-то вы странные. Я приду во вторник»: опубликовано видео задержания волгоградца, проехавшего на УАЗе по могилам

Расследования 04.05.2022 16:41
04.05.2022 16:41


В Волгограде полиция опубликовала видео, главный герой которого – водитель автомобиля УАЗ, разворотивший семь захоронений на Ворошиловском кладбище. Судя по кадрам, предоставленным информагентству ГУ МВД России по Волгоградской области, на момент задержания волгоградец находился в глубоко невменяемом состоянии. 



Напомним, что инцидент на кладбище в Волгограде произошел 1 мая. Находившийся за рулем отечественной машины житель Волгограда не имел водительских прав. Ставшиеся очевидцами жуткого зрелища горожане вызвали на место полицию.  

Как ранее уже сообщалось, на месте происшествия полицейские предлагали водителю пройти освидетельствование, однако тот наотрез отказался. Едва ворочая языком, мужчина заявил сотрудникам, что самостоятельно придет для сдачи анализов. Сделать это он планировал спустя два дня после происшествия. 

– Я приду и освидетельствование получу. 

– Получишь? Надо сейчас его пройти. 

– Я приду во вторник. Какие-то вы, люди странные... 

Судом задержанный на кладбище мужчина арестован на 15 суток. О том, будут ли родные захоронных на кладбище предъявлять ему материальные претензии, пока не сообщается. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Расследования
04.05.2022 17:41
Расследования 04.05.2022 17:41

0
Далее
Расследования
04.05.2022 17:29
Расследования 04.05.2022 17:29

0
Далее
Расследования
04.05.2022 15:29
Расследования 04.05.2022 15:29

0
Далее
Расследования
04.05.2022 15:00
Расследования 04.05.2022 15:00

0
Далее
Расследования
04.05.2022 13:46
Расследования 04.05.2022 13:46

0
Далее
Расследования
04.05.2022 12:23
Расследования 04.05.2022 12:23

0
Далее
Расследования
04.05.2022 11:49
Расследования 04.05.2022 11:49

0
Далее
Расследования
04.05.2022 11:47
Расследования 04.05.2022 11:47

0
Далее
Расследования
03.05.2022 12:30
Расследования 03.05.2022 12:30

0
Далее
Расследования
02.05.2022 15:36
Расследования 02.05.2022 15:36

0
Далее
Расследования
01.05.2022 15:32
Расследования 01.05.2022 15:32

0
Далее
Расследования
01.05.2022 11:51
Расследования 01.05.2022 11:51

0
Далее
Расследования
01.05.2022 10:04
Расследования 01.05.2022 10:04

0
Далее
Расследования
30.04.2022 20:05
Расследования 30.04.2022 20:05

0
Далее
Расследования
30.04.2022 14:13
Расследования 30.04.2022 14:13

0
Далее

Лента новостей

19:15
Сироте в Волгоградской области выделили жилье с 70% износомСмотреть фотографии
18:41
Ночные заморозки в Волгоградской области сохранятся до 7 маяСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде спасли задыхавшуюся 2-летнюю девочку из МихайловкиСмотреть фотографии
17:29
Замглавы Волгограда Сидоренко подозревают в превышении полномочийСмотреть фотографии
17:13
Стало известно, на чем попался замглавы ВолжскогоСмотреть фотографии
16:43
СК начал проверку после гибели мужчины в пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:41
«Какие-то вы странные. Я приду во вторник»: опубликовано видео задержания волгоградца, проехавшего на УАЗе по могиламСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
Ко Дню Победы РУСАЛ увеличит выплаты ветеранамСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде прокурор региона Костенко поздравил с 98-летием ветерана ВОВСмотреть фотографии
15:34
«Свет Великой Победы» озарит Мамаев курган в Волгограде 7, 8 и 9 мая: расписаниеСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде задержан извращенец, гулявший без штанов около лицея №11Смотреть фотографии
15:00
Бывшего заместителя мэра Волжского отдали под судСмотреть фотографии
14:05
В Кремле назвали чушью слухи о всеобщей мобилизации в РоссииСмотреть фотографии
13:59
На кладбище в Волгограде пьяный за рулем проехался по могиламСмотреть фотографии
13:46
Стали известны подробности о падении с моста 17-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
13:34
Трибуны и алые флаги: смотрим на подготовку Волгограда к Дню ПобедыСмотреть фотографии
12:51
Под Волгоградом четырехлетняя девочка выпала из окнаСмотреть фотографии
12:23
«Делайте что хотите»: продавцам сгоревшего рынка в Урюпинске отказались возмещать убыткиСмотреть фотографии
11:50
Кабмин выделил 109 миллионов на медицинскую реабилитацию волгоградцевСмотреть фотографии
11:49
Жительница Волжского сдала полиции мужа-убийцуСмотреть фотографии
11:47
В волгоградском СК сообщили обстоятельства падения строителя в шахту лифтаСмотреть фотографии
11:23
Нескучный субботник: волонтеры РУСАЛА благоустроили территорию центра «Вдохновение»Смотреть фотографии
11:18
«Леночка, привет!»: волгоградцев напугали «протухшим» фейком о холере в водеСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде строитель упал с высоты в ЖК «Колизей»Смотреть фотографии
10:23
В Волгограде жертва магии лишилась 1,5 млн рублейСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде выберут лучший проект застройки бывшего тракторного заводаСмотреть фотографии
10:03
Под Волгоградом водитель погиб после тарана бетонного столбаСмотреть фотографии
09:53
Руководство волгоградской подземки раскрыло свои зарплатыСмотреть фотографии
09:48
Бочаров объявил о начале трехлетней программы по строительству и ремонту мостовСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде врачи спасают отравившихся газом брата и сеструСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 