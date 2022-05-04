В Волгограде полиция опубликовала видео, главный герой которого – водитель автомобиля УАЗ, разворотивший семь захоронений на Ворошиловском кладбище. Судя по кадрам, предоставленным информагентству ГУ МВД России по Волгоградской области, на момент задержания волгоградец находился в глубоко невменяемом состоянии.





Напомним, что инцидент на кладбище в Волгограде произошел 1 мая. Находившийся за рулем отечественной машины житель Волгограда не имел водительских прав. Ставшиеся очевидцами жуткого зрелища горожане вызвали на место полицию.

Как ранее уже сообщалось, на месте происшествия полицейские предлагали водителю пройти освидетельствование, однако тот наотрез отказался. Едва ворочая языком, мужчина заявил сотрудникам, что самостоятельно придет для сдачи анализов. Сделать это он планировал спустя два дня после происшествия.

– Я приду и освидетельствование получу.

– Получишь? Надо сейчас его пройти.

– Я приду во вторник. Какие-то вы, люди странные...

Судом задержанный на кладбище мужчина арестован на 15 суток. О том, будут ли родные захоронных на кладбище предъявлять ему материальные претензии, пока не сообщается.