Банк «Открытие» присоединил РГС Банк

Экономика 04.05.2022 10:19
04.05.2022 10:19
Банк «Открытие» завершил юридическое присоединение РГС Банка. Информационные системы банков будут полностью объединены до конца 2022 года. Развитие автобизнеса в группе продолжится под брендом «Открытие Авто».
Трансформация сетей отделений двух кредитных организаций уже завершена: классическая сеть отделений РГС Банка присоединена к сети «Открытие», а сеть удаленных точек продаж РГС Банка в автосалонах (более 700) продолжит функционировать в прежнем формате под брендом «Открытие».
Все обязательства и требования по заключенным ранее клиентским договорам с РГС Банком сохраняют силу. Договоры продолжат действовать в полном объёме на установленных в них условиях и не потребуют перезаключения.
За последние три года РГС Банк достиг впечатляющих результатов: вошел в топ-50 банков России по активам, в топ-25 банков по розничному кредитному портфелю, в топ-5 по портфелю и топ-3 по выдачам автокредитов, в том числе занял лидирующие позиции в сегменте продаж кредитов на автомобили с пробегом.
Автобизнес продолжит развитие в рамках группы, но уже под новым брендом – «Открытие Авто». Возглавит направление Марина Дембицкая, ранее занимавшая пост члена правления, директора по развитию розничного бизнеса РГС Банка.
Михаил Задорнов, президент – председатель правления банка «Открытие»:
– Автобизнес останется одним из ключевых направлений деятельности группы банка «Открытие». Команде автобизнеса предстоит не только удержать лидирующие позиции на рынке автокредитования, но и укрепить их, нарастить клиентский портфель автодилеров и автопроизводителей и масштабировать цифровой бизнес. В свою очередь клиентам РГС Банка теперь доступны все сервисы и услуги банка «Открытие». Финансовые и технологические возможности банка «Открытие» позволят вывести автокредитование на качественно новый уровень.
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