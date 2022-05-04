Экономика

Банк «Открытие» присоединил РГС Банк

Экономика 04.05.2022 10:19
04.05.2022 10:19


Банк «Открытие» завершил юридическое присоединение РГС Банка. Информационные системы банков будут полностью объединены до конца 2022 года. Развитие автобизнеса в группе продолжится под брендом «Открытие Авто».
Трансформация сетей отделений двух кредитных организаций уже завершена: классическая сеть отделений РГС Банка присоединена к сети «Открытие», а сеть удаленных точек продаж РГС Банка в автосалонах (более 700) продолжит функционировать в прежнем формате под брендом «Открытие».
Все обязательства и требования по заключенным ранее клиентским договорам с РГС Банком сохраняют силу. Договоры продолжат действовать в полном объёме на установленных в них условиях и не потребуют перезаключения.
За последние три года РГС Банк достиг впечатляющих результатов: вошел в топ-50 банков России по активам, в топ-25 банков по розничному кредитному портфелю, в топ-5 по портфелю и топ-3 по выдачам автокредитов, в том числе занял лидирующие позиции в сегменте продаж кредитов на автомобили с пробегом.
Автобизнес продолжит развитие в рамках группы, но уже под новым брендом – «Открытие Авто». Возглавит направление Марина Дембицкая, ранее занимавшая пост члена правления, директора по развитию розничного бизнеса РГС Банка.
Михаил Задорнов, президент – председатель правления банка «Открытие»:
– Автобизнес останется одним из ключевых направлений деятельности группы банка «Открытие». Команде автобизнеса предстоит не только удержать лидирующие позиции на рынке автокредитования, но и укрепить их, нарастить клиентский портфель автодилеров и автопроизводителей и масштабировать цифровой бизнес. В свою очередь клиентам РГС Банка теперь доступны все сервисы и услуги банка «Открытие». Финансовые и технологические возможности банка «Открытие» позволят вывести автокредитование на качественно новый уровень.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Экономика
04.05.2022 08:09
Экономика 04.05.2022 08:09

0
Далее
Экономика
02.05.2022 16:34
Экономика 02.05.2022 16:34

0
Далее
Экономика
02.05.2022 15:12
Экономика 02.05.2022 15:12

0
Далее
Экономика
29.04.2022 15:34
Экономика 29.04.2022 15:34

0
Далее
Экономика
29.04.2022 14:49
Экономика 29.04.2022 14:49

0
Далее
Экономика
29.04.2022 14:48
Экономика 29.04.2022 14:48

0
Далее
Экономика
29.04.2022 13:24
Экономика 29.04.2022 13:24

0
Далее
Экономика
29.04.2022 13:21
Экономика 29.04.2022 13:21

0
Далее
Экономика
29.04.2022 10:54
Экономика 29.04.2022 10:54

0
Далее
Экономика
29.04.2022 10:33
Экономика 29.04.2022 10:33

0
Далее
Экономика
29.04.2022 08:38
Экономика 29.04.2022 08:38

0
Далее
Экономика
29.04.2022 08:08
Экономика 29.04.2022 08:08

0
Далее
Экономика
28.04.2022 18:15
Экономика 28.04.2022 18:15

0
Далее
Экономика
28.04.2022 16:11
Экономика 28.04.2022 16:11

0
Далее
Экономика
28.04.2022 16:05
Экономика 28.04.2022 16:05

0
Далее

Лента новостей

12:23
«Делайте что хотите»: продавцам сгоревшего рынка в Урюпинске отказались возмещать убыткиСмотреть фотографии
11:50
Кабмин выделил 109 миллионов на медицинскую реабилитацию волгоградцевСмотреть фотографии
11:49
Жительница Волжского сдала полиции мужа-убийцуСмотреть фотографии
11:47
В волгоградском СК сообщили обстоятельства падения строителя в шахту лифтаСмотреть фотографии
11:23
Нескучный субботник: волонтеры РУСАЛА благоустроили территорию центра «Вдохновение»Смотреть фотографии
11:18
«Леночка, привет!»: волгоградцев напугали «протухшим» фейком о холере в водеСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде строитель упал с высоты в ЖК «Колизей»Смотреть фотографии
10:23
В Волгограде жертва магии лишилась 1,5 млн рублейСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде выберут лучший проект застройки бывшего тракторного заводаСмотреть фотографии
10:03
Под Волгоградом водитель погиб после тарана бетонного столбаСмотреть фотографии
09:53
Руководство волгоградской подземки раскрыло свои зарплатыСмотреть фотографии
09:48
Бочаров объявил о начале трехлетней программы по строительству и ремонту мостовСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде врачи спасают отравившихся газом брата и сеструСмотреть фотографии
09:15
Военные установили закрытые каналы связи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:59
«Местное всегда лучше»: волгоградские дачники нашли альтернативу западным гипермаркетамСмотреть фотографии
08:32
В Волжском перекроют движение из-за репетиции парадаСмотреть фотографии
08:09
У жителей Волгоградской области похудели февральские зарплатыСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде детский сад и школа останутся без света 4 маяСмотреть фотографии
21:05
В Урюпинске в модный бар бросили два коктейля МолотоваСмотреть фотографииCмотреть видео
20:08
«Катались на автобусах»: в Волгограде нашли трех загулявших подростков из ВолжскогоСмотреть фотографии
19:31
Жители Волгоградской области наполнили пруд купленной рыбойСмотреть фотографииCмотреть видео
18:44
В Камышине учащийся колледжа погиб после падения с мостаСмотреть фотографии
17:59
«Лучше прямо в Волгу»: волгоградцы сомневаются в переизбытке защитных сооруженийСмотреть фотографии
17:11
Волгоградцы хотят для счастья 172 тысячи рублей в месяцСмотреть фотографии
16:19
В Волгоградской области облагородили озеро лотосовСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области зафиксировали менее 200 случаев COVID-19Смотреть фотографии
14:22
"Будем яблочной столицей России": губернатор оценил чудо-сады под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:46
Заморозки в Волгоградской области задержатся до 5 маяСмотреть фотографии
13:08
Около кладбища под Волгоградом образовалась огромная пробкаСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде 9 мая проедет техника 1945 годаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 