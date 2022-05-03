Рядом с селом Волгоградской области потушили ночной пожар

Происшествия 03.05.2022 08:50
03.05.2022 08:50
Появились подробности ночного пожара, произошедшего ночью 1 мая в Котовском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Kotovo 101, вспыхнул камыш в трех километрах юго-восточнее села Моисеево.
Пожар был ликвидирован силами добровольной пожарной команды поселения и 43 пожарно-спасательной части, которые не допустили его распространения к населенному пункту.Фото Kotovo 101
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