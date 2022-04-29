Росводресурсы сократили период максимальных сбросов на Волжской ГЭС

Экология 29.04.2022 17:56
29.04.2022 17:56
Сценарий специального весеннего попуска для Нижней Волги изменили в Росводресурсах. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, Волгоградский гидроузел проработает на максимальных сбросах до 3 мая. Затем начнётся поэтапное снижение и к 7 мая расход составит 17000±500 куб. м/с. Такой режим сохранится до 20 мая. При этом ранее планировалось, что Волжская ГЭС проработает на максимуме - 25000 м3/с - до 5 мая.
Такое решение в Росводресурсах объяснили снижением притока в водохранилища Волжского-Камского каскада. Так, по данным Росгидромета, в апреле в водохранилища поступило 52,4 км3 воды, при норме 65,9 км3. В мае суммарный приток ожидают в пределах 49-69 км3 при норме 70,3 км3. По уточнённому прогнозу, суммарный приток во 2 квартале составит 120-140 км3 при норме 159 км3.
Водохранилища Верхней Волги уже наполнились водой до нормального подпорного уровня, водность уходит на спад, в ближайшую неделю интенсивных дождей не прогнозируют. На Каме наполнение ёмкостей продолжается, следующий месяц в восточных районах Волжско-Камского каскада ожидается теплее нормы, а в ближайшие 7-10 дней ожидают интенсивное развитие половодья.
- При планировании спецпопуска для низовий Волги важно обеспечить водой сельское хозяйство, создать оптимальные условия для нереста рыбы, при этом, не забрав лишнюю воду из Куйбышевского водохранилища. Принятый режим работы гидроузлов Волжско-Камского каскада позволит сбалансированно пройти этот период, - пояснили в ведомстве.
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