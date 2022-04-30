Экология

В Волгоградской области приняли план борьбы с последствиями глобального потепления

Экология 30.04.2022 07:07
30.04.2022 07:07


В Волгоградской области утвержден региональный план адаптации к изменениям климата. Его подписал и.о. губернатора региона Александр Дорждеев. Несмотря на громкое название, принципиально нового документ не содержит – в нем лишь объединили уже реализуемые или запланированные к реализации государственные программы и проекты.

В частности, для борьбы с последствиями глобального потепления в Волгоградской области продолжат расчистку русел рек, ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы, реабилитацию рек Донского бассейна, берегоукрепление правого берега Волги. В план включены строительство и реконструкция гидро- и водопропускных сооружений, мониторинг загрязнения воздуха, воздухоохранные мероприятия.

С изменениями климата в Волгоградской области также будут бороться при помощи ликвидации свалок и шламонакопителя «Белое море», строительства мусороперерабатывающего комплекса, воспроизводства лесов. Продолжится совершенствование пожарной службы региона, мониторинг пожарной опасности, воспроизводство объектов животного мира и поддержание видового баланса охотничьих ресурсов.

В ближайшие два года будут модернизированы системы питьевого водоснабжения и водоподготовки, возведение сооружений биоочистки на острове Голодный. В 2022-2024 году власти намерены построить, реконструировать и провести техническое перевооружение мелиоративных систем и проводить государственный экологический мониторинг. Одним из новшеств станет создание, развитие и обеспечение Единого центра оперативного реагирования, Региональной интеграционной платформы и региональной автоматизированной системы информирования и оповещения населения об опасностях.

В долгосрочной перспективе чиновники в Волгоградской области для защиты от климатических изменений намерены проводить агролесомелиоративные мероприятия против опустынивания земель и ввести в эксплуатацию ветровые электростанции. Также в 2024 году власти рассчитывают реконструировать котельные и системы отопления, в том числе установить теплоотражающие экраны и терморегуляторы в госучреждениях, отремонтировать электросети. Через два года по программе энергосбережения администрация планирует заменить сантехнические приборы на более экономичные. Не исключено, что за этой формулировкой скрывается установка сенсорных кранов, которые позволяют значительно сократить расход воды.

В список долгосрочных мероприятий вошли также завершение строительства третьего и четвертого пускового комплексов перехода через Волгу, перевод транспорта на метан и закупка новых междугородних автобусов на газомоторном топливе.

Куда более занимательными оказались некоторые представленные в плане статистические данные. Например, по данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, за 10 лет произошли 17 чрезвычайных ситуаций, вызванных ландшафтными пожарами, засухой, половодьями и сильным ветром. Ущерб от них превысил 4,6 миллиарда рублей, из которых 59,1 млн рублей – в 2020 году. Тем не менее, катастрофических климатических рисков за последнее десятилетие авторы плана не выявили, весьма опасных рисков – всего 4,2%, это пожарная опасность в лесах. Наиболее опасным и распространенным на всей территории Волгоградской области климатическим риском является жара - максимальная температура в тени достигала +44 градусов. От 20% до 30% площадей региона также подвержены подтоплению территорий.

Составители плана увидели и некоторые положительные моменты в глобальном потеплении.

– Позитивное последствие от потепления климата проявляется в экономии тепловой энергии, которую можно приблизительно оценить по изменению индекса потребления топлива, – говорится в опубликованном документе. – С другой стороны, это приведет к уменьшению... отпуска тепловой энергии, увеличению условно-постоянных затрат теплоснабжающих, теплосетевых организаций...а также возможному удорожанию стоимости теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для потребителей.

В обозримом будущем Волгоградскую область, по прогнозам Росгидромета, ждет повышение среднегодовой температуры и рост засушливости. По данным экспертов, уже заметно повысилась средняя месячная температура зимой и на более ранний срок сместилась дата перехода среднесуточной температуры через 0 в сторону потепления.

– Основными рисками для территории Волгоградской области могут стать дефицит осадков и повышение температуры в летний период, увеличение количества и интенсивности локальных конвективных явлений (крупный град, шквал), – заключили метеорологи.

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