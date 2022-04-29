Сбер за сутки принял более одной тысячи заявок на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний





С момента старта приема предварительных заявок на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний, сервис Домклик от Сбера принял более 1 000 заявок на сумму более 5.3 млрд. рублей от IT-специалистов.

По данным аналитиков Домклик, программа льготной IT-ипотеки оказалась наиболее востребована в г. Москве (37% заявок от общего числа), Московской области (10% заявок от общего числа) и Татарстане (3% заявок от общего числа).

По итогам первого дня, аналитики Домклик зафиксировали, что чаще всего заявку на программу подают мужчины (доля 81%), в то время как доля женщин составляет 19% от числа поданных заявок. Средняя сумма, на которую потенциальные заемщики подают заявку на ипотечный кредит по данной программе составляет 12.3 млн. рублей для Москвы и 7.8 млн. рублей для других регионов России.

Напомним, что с 27 апреля 2022 года Сбер открыл предварительный прием заявок по льготной ипотеке для сотрудников российских IT-компаний по ставке 5%. Максимальная сумма льготного жилищного кредита составляет 18 млн рублей для приобретения жилья регионах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в других населённых пункта.

Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, трудовой договор которых заключён с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития и не менее 1 квартала пользуется налоговыми льготами. С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы зарегистировано в регионе численностью от 1 млн человек, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, которые зарегистированы в регионах с численностью до 1 миллиона человек.

Подать предварительную заявку можно онлайн на странице «Ипотека для IT» сервиса Домклик от Сбера.



