Экономика

Сбер за сутки принял более одной тысячи заявок на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний

Экономика 29.04.2022 15:34 Новости компаний
29.04.2022 15:34 Новости компаний


С момента старта приема предварительных заявок на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний, сервис Домклик от Сбера принял более 1 000 заявок на сумму более 5.3 млрд. рублей от IT-специалистов.
По данным аналитиков Домклик, программа льготной IT-ипотеки оказалась наиболее востребована в г. Москве (37% заявок от общего числа), Московской области (10% заявок от общего числа) и Татарстане (3% заявок от общего числа).
По итогам первого дня, аналитики Домклик зафиксировали, что чаще всего заявку на программу подают мужчины (доля 81%), в то время как доля женщин составляет 19% от числа поданных заявок. Средняя сумма, на которую потенциальные заемщики подают заявку на ипотечный кредит по данной программе составляет 12.3 млн. рублей для Москвы и 7.8 млн. рублей для других регионов России.
Напомним, что с 27 апреля 2022 года Сбер открыл предварительный прием заявок по льготной ипотеке для сотрудников российских IT-компаний по ставке 5%. Максимальная сумма льготного жилищного кредита составляет 18 млн рублей для приобретения жилья регионах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в других населённых пункта.
Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, трудовой договор которых заключён с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития и не менее 1 квартала пользуется налоговыми льготами. С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы зарегистировано в регионе численностью от 1 млн человек, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, которые зарегистированы в регионах с численностью до 1 миллиона человек.
Подать предварительную заявку можно онлайн на странице «Ипотека для IT» сервиса Домклик от Сбера.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Экономика
29.04.2022 14:49
Экономика 29.04.2022 14:49

0
Далее
Экономика
29.04.2022 14:48
Экономика 29.04.2022 14:48

0
Далее
Экономика
29.04.2022 13:24
Экономика 29.04.2022 13:24

0
Далее
Экономика
29.04.2022 13:21
Экономика 29.04.2022 13:21

0
Далее
Экономика
29.04.2022 10:54
Экономика 29.04.2022 10:54

0
Далее
Экономика
29.04.2022 10:33
Экономика 29.04.2022 10:33

0
Далее
Экономика
29.04.2022 08:38
Экономика 29.04.2022 08:38

0
Далее
Экономика
29.04.2022 08:08
Экономика 29.04.2022 08:08

0
Далее
Экономика
28.04.2022 18:15
Экономика 28.04.2022 18:15

0
Далее
Экономика
28.04.2022 16:11
Экономика 28.04.2022 16:11

0
Далее
Экономика
28.04.2022 16:05
Экономика 28.04.2022 16:05

0
Далее
Экономика
28.04.2022 16:04
Экономика 28.04.2022 16:04

0
Далее
Экономика
28.04.2022 16:01
Экономика 28.04.2022 16:01

0
Далее
Экономика
28.04.2022 14:02
Экономика 28.04.2022 14:02

0
Далее
Экономика
28.04.2022 13:43
Экономика 28.04.2022 13:43

0
Далее

Лента новостей

19:33
Столб преткновения оставил без воды на трое суток 20 частных домов в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:30
Под Волгоградом браконьер убил ножом в сердце работника фермыСмотреть фотографии
19:01
«Так дальше жить невозможно»: скандальная УК поставила крест на жильцах дома по улице БыковаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:56
Росводресурсы сократили период максимальных сбросов на Волжской ГЭССмотреть фотографии
17:51
В Волгограде вышли в рейс «юбилейные» трамваиСмотреть фотографии
17:49
График работы подразделений миграции в Волгоградской области до 7 маяСмотреть фотографии
17:25
В Волжском ограничат продажу алкоголя 1 маяСмотреть фотографии
16:43
Дело о смертельной коммунальной аварии в Волжском передали в судСмотреть фотографииCмотреть видео
16:24
В Волгограде инспектору Ростехнадзора светит 12 лет за взятки и жульничествоСмотреть фотографии
16:10
Молодежь, москвичи, владельцы iPhone: кто чаще всего гуляет в парке «Краснодар»Смотреть фотографии
15:32
«Вы ничего не докажете»: под Волгоградом «Пятерочка» оценила в 1500 рублей травму покупательницыСмотреть фотографии
15:24
В Волгоградской области грядут заморозки до -3 градусовСмотреть фотографии
15:13
Андрей Бочаров обсудил с Юрием Сорокиным освоение 5 миллиардов рублейСмотреть фотографии
14:53
В Волгоградском социально-педагогическом университете выбрали нового ректораСмотреть фотографии
14:48
На место «СуперМАНа» в центре Волгограда не нашлось желающихСмотреть фотографии
14:23
Банк «Открытие»: более 60% жителей ЮФО готовы пользоваться пиратским контентомСмотреть фотографии
14:06
Пожарные спасли от «крушения» теплоход из Волгограда на Сарпинский - фоторепортажСмотреть фотографии
13:52
«Мечта любого водителя»: волгоградцев с 1 мая будут возить на троллейбусах нового поколенияСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде 1 мая изменят схему движения автобусов и троллейбусовСмотреть фотографии
13:29
Губернатор наградил волгоградцев за трудовые успехиСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде отсеяли неграмотных директоров управляющих компанийСмотреть фотографии
12:44
В общежитии Волгограда обнаружили труп мужчиныСмотреть фотографии
12:33
«Если что, углубляемся»: волгоградцам пообещали защиту под землейСмотреть фотографии
11:48
Упавшая зимой в бассейн волгоградка обвинила знакомого в изнасилованииСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде 1 мая заработает детская железная дорогаСмотреть фотографии
11:24
В Волгограде дело сбежавшего из колонии насильника передали из СК прокуроруСмотреть фотографии
11:11
Нефть, тусовка и гламур: премьера документального сериала «Нулевые» состоится 12 маяСмотреть фотографии
11:02
Двух мужчин в центре Волгограда выбросили из автобуса на парковку отеляСмотреть фотографии
10:46
Небо 11 российских городов закрыли для самолетов до 7 маяСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде эвакуировали лицей № 3 на СпартановкеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 