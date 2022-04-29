График работы СберБанка с 30 апреля по 11 мая

Экономика 29.04.2022 13:21 Новости компаний
29.04.2022 13:21 Новости компаний
СберБанк сообщает о режиме работы своих отделений в период с 30 апреля по 11 мая 2022 года.
30 апреля — обслуживание клиентов физических лиц в обычном режиме субботнего дня.
1, 2, 3, 9, 10 мая — выходные. Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.
4, 5, 6, 7, 8 и 11 мая — офисы будут работать в обычном режиме.
В офисах банка с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая 2022 года обслуживание корпоративных клиентов проводиться не будет, за исключением операции по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов в уполномоченных ВСП.
Перечень офисов и режим работы можно уточнить в центре поддержки клиентов. Бесплатные звонки с мобильных телефонов —900, с городских — 8 800 5555550
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении СберБанка, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.
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