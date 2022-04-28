Волгоградские власти докапитализируют Фонд развития АПК на 700 млн

Губернатор Волгоградской области сегодня, 28 апреля, принял решение о докапитализации Фонда развития АПК на 700 миллионов рублей. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров заявил во время визита на комплекс «Росток».

— Мы намерены сделать серьезные шаги по усилению нашей деятельности в развитии селекции и семеноводства. Волгоградская область готова направить средства на развитие этой сферы. Мною принято решение о докапитализации Фонда развития АПК на 700 млн рублей. Эти средства предназначены для реализации инвестиционных проектов, а часть будет направлена на поддержку семеноводства, — заявил Андрей Бочаров.

Как отметил глава региона, депутаты Волгоградской области уже поддержали предложение по докапитализации Фонда. При этом, подчеркнул он, задачу по развитию селекции и семеноводства не решить за один день. Планируется, что данная работа будет вестись поэтапно. Регион намерен войти в федеральные программы для реализации намеченных планов.

— Волгоградская область готова стать межрегиональным центром по развитию селекции и семеноводства, — подытожил глава области.

О визите Андрея Бочаров в Среднеахтубинский район читайте в отдельном материале.

