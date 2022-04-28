Губернатор Бочаров занялся рассадой и семенами

Губернатор Волгоградской области сегодня, 28 апреля, провел выездное совещание по вопросам развития семеноводства на площадке комплекса «Росток». Как сообщает ИА «Высота 102», под Волгоградом при господдержке продолжается реализация крупного инвестиционного проекта. С учетом новых вызовов Андрей Бочаров обозначил актуальные задачи.

Перед совещанием Андрей Бочаров осмотрел тепличный комплекс. Каждый год здесь выращивает до 300 млн корней различных овощей. Волгоградскую рассаду закупают 17 регионов России, а также Республика Беларусь. Добиться таких показателей специалисты смогли, применяя высокопродуктивные гибридные семена, часть из которых до сих пор завозились из-за рубежа. В связи с этим вопросы импортозамещения в этой отрасли крайне важны сегодня.

— Сегодня мы намерены сделать серьезные шаги по усилению нашей деятельности в развитии селекции и семеноводства. Считаем это наиважнейшей государственной задачей. Волгоградская область готова направить средства на развитие этой сферы, — сказал Андрей Бочаров, отметим, что волгоградский Фонд развития АПК докапитализирован на 700 млн рублей, и часть средств предназначены именно для работы по обозначенному направлению.

Губернатор также подчеркнул, что сегодня наблюдается огромный спрос на волгоградскую рассаду.

— И наша задача увеличить объемы ее производства, чтобы обеспечить потребности всех желающих ее приобрести хозяйств, сказал он.

Добавим, что в «Ростке» не только выращивают рассаду, на территории комплекса работает Центр инноваций и консультирования овощеводства, роботизированный сервисный центр и логистическая линия. В дальнейших планах — увеличение площади теплиц и развитие энергосистемы.

Волгоградская область на сегодня располагает развитой сетью научных центров и опытных хозяйств. В регионе наработана хорошая база, в том числе существует отечественный сменной фонд в растениеводстве, а также высокопродуктивных пород сельхозживотных в животноводстве. За семь лет волгоградцам удалось расширить возможности хранения и переработки сельхозпродукции, а также увеличить орошаемый клин, ввести в оборот неиспользуемые земли. Объем производства за эти годы увеличился более чем в два раза — со 100,7 млрд рублей в 2014 году до 215,6 млрд рублей в 2021-м.