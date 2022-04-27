Экономика

Портфель девелоперов жилья в Сбербанке превысил 2 трлн рублей

Экономика 27.04.2022 13:07 Новости компаний
27.04.2022 13:07 Новости компаний


Портфель девелоперов жилой недвижимости в Сбербанке превысил два триллиона рублей. Такие данные озвучил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, выступая на конференции по вопросам развития рынка недвижимости «Время изменений: господдержка и новые возможности». 
По итогам первого квартала 2022 года объем выданных кредитов увеличился на 14% и составил более 2 трлн рублей. При этом на долю проектного финансирования по схеме с эскроу-счетами приходится более 1,7 трлн рублей.
Сбербанк активно поддерживает сегмент жилой недвижимости, участвуя в льготных программах финансирования девелоперов. Одной из них является программа субсидирования кредитов для застройщиков, на которую Правительство выделило 35 млрд рублей, 16 млрд рублей из которых приходится на Сбербанк.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка«Сбербанк финансирует около 55% жилых проектов, строящихся в стране. Являясь ключевым партнером девелоперов, мы нацелены на всеобъемлющую поддержку жилищного строительства. Мы крайне рады, что это также стало трендом на уровне правительства. Вводимые государством меры позволят сохранить застройщикам текущие инвестиционные программы. Наиболее важный эффект принятых решений мы видим в возможности сохранения доступности жилья для граждан в это непростое время».
Меры Правительства позволят поддержать уровень ставок для девелоперов жилья на уровне не выше 15% годовых. Поддержка, прежде всего, будет направлена на проекты, находящиеся на начальной стадии реализации, по которым активные продажи еще не начались или не сформировался достаточный объем средств на эскроу. По оценкам Сбербанка, после уточнения лимита субсидий поддержку могут получить более 600 проектов, финансируемых Сбером, площадью более 14 млн кв. м.

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