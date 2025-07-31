Семь рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда

Сегодня, 31 июля, в аэропорту Волгограда отмечаются задержки в расписании авиарейсов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на онлайн-табло воздушной гавани, два утренних рейса из Москвы, которые были назначены на 04:00 и 04:45, перенесены на 13:30 и 12:50 соответственно. Еще один рейс из Москвы перенесен с 09:30 на 11:25.

На два часа позже запланированного времени ожидается в Волгограде и самолет из Санкт-Петербурга.

На более позднее время перенесены вылеты из Волгограда двух рейсов в Москву и одного в Санкт-Петербург.

Напомним, что минувшей ночью в аэропорту Волгограда вводились ограничения из-за угроз БПЛА. Всего в регионе силами ПВО было ликвидировано 11 беспилотников.