Рыбаков с сетями и электроудочкой поймали в Волгоградской области









Четверо рыбаков задержаны в Волгоградской области с уловом, добытым незаконным способом. Как сообщили в региональном главке МВД, мужчины рыбачили с помощью сетей и электроудочки, которые являются запрещенными орудиями лова.

Двое мужчин 63 и 67 лет были задержаны в Серафимовичском районе на правом берегу Дона в 200 метров севернее от х. Бобровский – 1. Они ловили рыбу становой сетью.













За незаконный вылов биоресурсов в Среднеахтубинском районе задержаны 32-летний житель Волжского и 51-летний житель поселка Средняя Ахтуба. Приятели добыли 70 штук рыбы частиковых пород при помощи электрической удочки и резиновой лодки.

Подозреваемые в содеянном сознались. Запрещенные орудия лова изъяты, а выловленная ими рыба направлена на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч.3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Нарушителям может грозить до 5 лет лишения свободы.



