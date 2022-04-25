Происшествия

Рыбаков с сетями и электроудочкой поймали в Волгоградской области

Происшествия 25.04.2022 15:09
25.04.2022 15:09



Четверо рыбаков задержаны в Волгоградской области с уловом, добытым незаконным способом. Как сообщили в региональном главке МВД, мужчины рыбачили с помощью сетей и электроудочки, которые являются запрещенными орудиями лова.
Двое мужчин 63 и 67 лет были задержаны в Серафимовичском районе на правом берегу Дона в 200 метров севернее от х. Бобровский – 1. Они ловили рыбу становой сетью.



За незаконный вылов биоресурсов в Среднеахтубинском районе задержаны 32-летний житель Волжского и 51-летний житель поселка Средняя Ахтуба. Приятели добыли 70 штук рыбы частиковых пород при помощи электрической удочки и резиновой лодки. 
Подозреваемые в содеянном сознались. Запрещенные орудия лова изъяты, а выловленная ими рыба направлена на экспертизу.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч.3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Нарушителям может грозить до 5 лет лишения свободы.

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