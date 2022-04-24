Водитель УАЗа погиб в ДТП в Волгоградской области

Происшествия 24.04.2022 10:50
24.04.2022 10:50
64-летний водитель УАЗа погиб в ДТП в Даниловке. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, страшная авария произошла накануне.
По предварительной информации, около восьми часов утра 51-летняя женщина-водитель, двигаясь за рулем «ВАЗ-212140» по ул. Северная, не уступила дорогу другому транспортному средству и легковушка врезалась в «УАЗ-396259». В результате «УАЗ» перевернулся. Водитель скончался в больнице.
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