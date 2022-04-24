Происшествия

Водитель УАЗа погиб в ДТП в Волгоградской области

Происшествия 24.04.2022 10:50
24.04.2022 10:50


64-летний водитель УАЗа погиб в ДТП в Даниловке. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, страшная авария произошла накануне.
По предварительной информации, около восьми часов утра  51-летняя женщина-водитель, двигаясь за рулем  «ВАЗ-212140»  по  ул. Северная,  не уступила дорогу другому транспортному средству и  легковушка врезалась в  «УАЗ-396259».  В результате «УАЗ» перевернулся. Водитель скончался в больнице.

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